Vo Vatikáne viali slovenské vlajky, pápež privítal stovky pútnikov. Minister vnútra odovzdal Levovi dar

Hlava katolíckej cirkvi pútnikov privítala a udelila im požehnanie, informuje podľa stanoviska Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici na sociálnej sieti a portálu Vatican News.
Slovenskú delegáciu viedol apoštolský administrátor Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Mons. František Rábek spolu s biskupom-nominantom Pavlom Šajgalíkom za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Juraja Priputena.
Šutaj Eštok pápežovi ako dar odovzdal ikonu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Pápež Lev XIV. osobitne pozdravil slovenských veriacich a účastníkov púte. „Srdečne pozdravujem slovenských veriacich. Osobitne vítam účastníkov XIX. púte Ordinariátu OS a OZ SR, ako aj farské skupiny,“ uviedol.
„Želám vám, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje v prostredí, v ktorom žijete a pracujete. S radosťou udeľujem apoštolské požehnanie vám, vašej službe i vašim drahým doma vo vlasti,“ povedal pápež.
Púť Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR v Ríme a vo Vatikáne sa začala v utorok (23. 9.) slávnostnou liturgiou v Bazilike sv. Petra. Podľa Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici je táto púť vyjadrením viery, jednoty a služby, ktorú slovenskí príslušníci ozbrojených síl a zborov prinášajú nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.