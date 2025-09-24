Pravda Správy Svet Vo Vatikáne viali slovenské vlajky, pápež privítal stovky pútnikov. Minister vnútra odovzdal Levovi dar

Vo Vatikáne viali slovenské vlajky, pápež privítal stovky pútnikov. Minister vnútra odovzdal Levovi dar

Viac ako 700 slovenských pútnikov vrátane vyše 400 účastníkov XIX. Národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa v stredu zúčastnilo na generálnej audiencii s pápežom Levom XIV. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

24.09.2025 18:20
Hlava katolíckej cirkvi pútnikov privítala a udelila im požehnanie, informuje podľa stanoviska Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici na sociálnej sieti a portálu Vatican News.

Slovenskú delegáciu viedol apoštolský administrátor Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Mons. František Rábek spolu s biskupom-nominantom Pavlom Šajgalíkom za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Juraja Priputena.

Šutaj Eštok pápežovi ako dar odovzdal ikonu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Pápež Lev XIV. osobitne pozdravil slovenských veriacich a účastníkov púte. „Srdečne pozdravujem slovenských veriacich. Osobitne vítam účastníkov XIX. púte Ordinariátu OS a OZ SR, ako aj farské skupiny,“ uviedol.

„Želám vám, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje v prostredí, v ktorom žijete a pracujete. S radosťou udeľujem apoštolské požehnanie vám, vašej službe i vašim drahým doma vo vlasti,“ povedal pápež.

Púť Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR v Ríme a vo Vatikáne sa začala v utorok (23. 9.) slávnostnou liturgiou v Bazilike sv. Petra. Podľa Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici je táto púť vyjadrením viery, jednoty a služby, ktorú slovenskí príslušníci ozbrojených síl a zborov prinášajú nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Viac na túto tému: #pápež #Vatikán #pútnici #Lev XIV.