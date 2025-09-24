Pravda Správy Svet Zmena. Súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ bude aj Slovensko

Zmena. Súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ bude aj Slovensko

Európska komisia v stredu potvrdila, že Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú spolu s Ukrajinou a predstaviteľmi EÚ v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie.

24.09.2025 18:42 , aktualizované: 18:55
Robert Fico Foto: ,
Predseda vlády Robert Fico
Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády sa podľa predošlých správ zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ – Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Prítomné bude aj Dánsko.

Kaliňák: Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene
Hovorca EK Thomas Regnier v pondelok oznámil, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu ale potvrdil, že SR sa nakoniec na rokovaniach zúčastní.

Hovorca EK priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala EK. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal Regnier.

K rokovaniam sa popoludní vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“.

