Zmena. Súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ bude aj Slovensko

Na videokonferencii zvolanej eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom s predstaviteľmi EK a ukrajinskej vlády sa podľa predošlých správ zúčastnia zástupcovia siedmich krajín na východnej hranici EÚ – Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska. Prítomné bude aj Dánsko.
Hovorca EK Thomas Regnier v pondelok oznámil, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu ale potvrdil, že SR sa nakoniec na rokovaniach zúčastní.Čítajte viac Štáty EÚ, EK a Ukrajina budú rokovať o „múre proti dronom“ na východnej hranici. Slovensko tam nepozvali
Hovorca EK priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala EK. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal Regnier.
K rokovaniam sa popoludní vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“.Čítajte viac Čím Slovensko chráni nebo? Ochranu pred dronmi máme, podľa Kaliňáka je problémová. Armáda hovorí iné