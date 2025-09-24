Izrael a Húsíovia si vymieňajú údery, v Jemene zahynuli desiatky ľudí

Súčasné napätie medzi Izraelom a Húsíami je vyvrcholením niekoľkých navzájom prepojených udalostí. Celá séria začala pred pár dňami, keď izraelské letectvo útočilo na hlavné mesto Jemenu Saná. Pri útoku zahynul predseda húsíjskej vlády Ahmad Rahaví a niekoľko ministrov. Útok na húsíjské vedenie viedol k odvetným akciám.
V reakcii na smrť svojich lídrov Húsíovia podnikli odvetné akcie, ktoré sa prejavili masovým zatýkaním ľudí podozrivých zo spolupráce s Izraelom. Pri raziách v kanceláriách OSN zadržali najmenej 11 zamestnancov OSN.Čítajte viac Slovenské zbrane v Pásme Gazy? Ministerstvo hospodárstva utajuje obchod so zbraňami do Izraela
Násilie vyvrcholilo dnes, keď dron vypustený z Jemenu zasiahol rezortné mesto Ejlat a zranil 20 ľudí. Izraelská armáda potvrdila, že dron sa nepodarilo zostreliť ani pomocou systému Železná kupola.
Izraelské letectvo na to okamžite reagovalo masívnym úderom na Jemen, pri ktorom zasiahlo vojenské veliteľstvá a sklady pohonných hmôt v Saná. Húsíami ovládané ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že útok si vyžiadal 35 mŕtvych a 131 zranených. Húsíovia však tvrdia, že Izrael útočil na civilné ciele, ako sú redakcie novín, a pri útoku zahynuli aj novinári a okoloidúci.
Kto sú Húsíovia?
Húsíovia, známi aj ako Ansar Allah, sú šiitská militantná skupina, ktorá kontroluje veľkú časť severného Jemenu. Sú podporovaní Iránom a ich ideológia je hlboko anti-americká a anti-izraelská. Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 pravidelne útočia na Izrael, ako aj na obchodné a vojenské lode v Červenom mori. Ich motivácia je otvorená a tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi.
Izrael ďalej útočí na Gazu
Izraelská armáda dnes v Pásme Gazy zabila najmenej 64 Palestínčanov, pričom podľa denníka Haarec, ktorý sa odvoláva na miestnych zdravotníkov, bolo od polnoci zabitých 73 ľudí. V centre mesta Gaza zahynulo pri izraelskom útoku na budovu najmenej 20 ľudí, vrátane detí.
Situácia v Gaze je kritická, nemocnice sú preplnené a zdravotníci pracujú v neľudských podmienkach bez dostatku zdravotníckeho materiálu, liekov či anestetík. Podľa správy OSN je v Gaze hladomor, zatiaľ čo nezávislá vyšetrovacia komisia OSN uviedla, že Izrael pácha v Gaze genocídu. Izraelská vláda tieto obvinenia odmieta.
Vojna v Gaze začala 7. októbra 2023 po teroristickom útoku hnutia Hamas, pri ktorom bolo zabitých 1 200 Izraelčanov a 251 unesených. Od začiatku ofenzívy bolo v Pásme Gazy zabitých vyše 65 400 Palestínčanov. OSN považuje tieto údaje, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, za spoľahlivé.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi