Rubio sa v luxusnom hoteli v New Yorku stretol s Lavrovom. Vyzval ho na ukončenie zabíjania na Ukrajine

Obaja vrcholní diplomati sa podľa agentúry AFP stretli v jednom z luxusných newyorských hotelov a pred schôdzkou nehovorili s novinármi. Rokovanie trvalo asi 50 minút, napísala ruská štátna agentúra TASS.
Podľa stručného vyhlásenia, ktoré po schôdzke vydalo americké ministerstvo zahraničia, Rubio na rokovaní zopakoval Trumpovu výzvu, aby skončilo zabíjanie a aby Moskva „podnikla zmysluplné kroky na trvalé riešenie rusko-ukrajinskej vojny“.
Trump po utorkovom stretnutí v New Yorku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že by Kyjev s podporou EÚ a NATO mohol dobyť späť všetky územia, ktoré kvôli ruskej invázii stratil, a možno by mohol zájsť aj ďalej. To je výrazný obrat oproti skorším Trumpovým výzvam, aby Ukrajina urobila územné ústupky Rusku výmenou za mier.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že Rusku neostáva nič iné, len vo vojne proti Ukrajine pokračovať, pretože ide o budúcnosť krajiny, a označil za „hlboko mylnú“ predstavu, že by Ukrajina mohla čokoľvek vybojovať späť.
Výsledky zblíženia so Spojenými štátmi sú podľa neho blízke nule, doplnil v reakcii na posledný obrat v Trumpovej rétorike. Trump okrem iného prirovnal Rusko k „papierovému tigrovi", čo Peskov tiež odmietol.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v stredu na otázku amerických médií, ako si vysvetľuje zmenu Trumpovho tónu, odpovedal, že je evidentné, že prezident je z Putina frustrovaný a sklamaný. „Prebehol nespočet telefonátov. Mali sme summity v Saudskej Arábii, v Turecku, samozrejme na Aljaške a nakoniec je len na Putinovi, aby túto vojnu ukončil,“ povedal Waltz.
Ministri zahraničia Rubio a Lavrov sa tiež osobne stretli už v júli v Malajzii.