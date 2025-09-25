Úspešná samovražda pred prvým výročím vzniku hnutia? Českí biskupi vystríhajú pred politickým zlepencom

Ministerstvo vnútra potvrdilo registráciu Stačilo! ako politického hnutia 10. októbra 2024. Hlavné slovo v ňom patrí Kateřine Konečnej, ktorá je predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Tá si želá nielen rozluku Českej republiky s EÚ, ale aj vystúpenie z NATO. Rovnaký plán má trpasličia protiimigračná Česká strana národno sociálna. Do svojho programu zaradila tiež odchod zo schengenského priestoru voľného pohybu osôb, čo by znamenalo zavedenie trvalých kontrol aj na hraniciach so Slovenskom. Chcela by presadiť i jednokolové voľby hlavy štátu s tým, že víťaz by vládol podľa toho, ako by v nich uspel. Napríklad 35 percent hlasov voličov by ho udržalo na Pražskom hrade 3,5 roka.
Pri vzniku Stačilo! bolo ešte jedno miniatúrne politické zoskupenie, ktoré sa volá Spojení demokrati – Združenie nezávislých (SD – ZN). Ironicky sa dá poznamenať, že sa vyznačuje tým, že jeho webová stránka neobsahuje takmer nič. Dominuje na nej fotografia líderky Aleny Dernerovej, o volebnom programe sa nenájde ani jedna veta. SD – ZN malo kedysi názov Európski demokrati, ale k EÚ sa jej členovia nehlásia, pretože sú jednoznační euroskeptici. Stačilo! vzalo na svoju kandidátnu listinu ešte členov SOCDEM (sociálna demokracia), Moravanov, ktorí by chceli viac autonómie pre Moravu, a Komunistickej strany Československa (v Česku existujú dva politické komunistické subjekty).Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou
V prípade predvolebnej koalície zloženej z troch strán by bolo potrebné presvedčiť najmenej 11 percent voličov, aby sa otvorila brána k mandátom do Poslaneckej snemovne. Pod hlavičkou Stačilo! na spoločnej kandidátnej listine však stačí získať vo voľbách len 5 percent odovzdaných hlasov.
Treba rátať s možnosťou, že očakávaný víťaz volieb, čiže hnutie ANO niekdajšieho premiéra Andreja Babiša, bude musieť hľadať nejakú formu spolupráce so Stačilo!, aby mohla vzniknúť životaschopná vláda.
Stačilo! o sebe zdôrazňuje, že cieľom jeho založenia bolo spojiť ľavicové a vlastenecké politicky sily. Bývalý podpredseda KSČM Jiří Dolejš to však vidí inak: „Je to čudný zlepenec s krajnou pravicou, ktorý je v podstate zameraný deštruktívne, nepredpokladá nejakú racionálnu alternatívu," povedal pre Český rozhlas. Dodal, že ľavica týmto spôsobom spáchala pred voľbami politickú samovraždu. Pre komunistov aj sociálnych demokratov však blížiace sa prvé výročie registrácie Stačilo! na ministerstve vnútra môže znamenať po niekoľkých rokoch ich návrat do Poslaneckej snemovne.
Server iDNES si všíma, že Stačilo! využíva na svoju propagáciu najmä negatívnu kampaň, v ktorej sa vymedzuje proti vláde a kritizuje jej činnosť. „Plagáty dopĺňa hlavný slogan hnutia, ktorým je jeho názov, najčastejšie s dôvetkom ‚silný hlas umlčiavanej menšiny‘."Čítajte viac Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
O okorenenie kampane sa priamo postarala líderka hnutia Konečná aj tým, že napísala brožúru s názvom Fialove rozprávky. Vyratúva v nej sľuby pravicového premiéra Petra Fialu, ktoré podľa nej nesplnil, a obohatila ju o karikatúry. „Hnutie si účtuje za brožúru 500 korún. Nedávno ju doplnila podobne zameraná kartová hra za 900 korún, ku ktorej sú Fialove rozprávky zadarmo," podotkol iDNES.
Mimochodom, o Konečnej, ktorá má 44 rokov, sa už dá hovoriť ako o veteránke na politickej scéne: prvýkrát ju zvolili za členku dolnej komory parlamentu v júni 2002, keď mala ešte iba 21 rokov a 5 mesiacov; stala sa vtedy najmladšou poslankyňou v dejinách Českej republiky.Čítajte viac Najviac Čechov chce za premiéra Babiša, pätina by prijala aj šéfku komunistov
Stačilo! sa záporne stavia ku komunite LGBT+ ľudí, čo by sa určite malo páčiť katolíckej cirkvi, ale jeho program obsahuje aj veci, z ktorých predstaviteľom kléru naskakujú zimomriavky. Česká biskupská konferencia dva týždne pred voľbami zverejnila vyhlásenie, v ktorom apeluje na veriacich, aby nedali svoj hlas tomuto politickému zlepencu. Biskupi najprv pripomenuli neúspech krajnej ľavice vo voľbách na jeseň 2021: „Naposledy voliči vyradili zo snemovne komunistických poslancov. Tí sa tam však teraz chcú vrátiť pod značkou Stačilo!."
Duchovní vo vyhlásení tvrdia, že hnutie predstavuje riziko pre zachovanie náboženskej slobody: „Chce vytvoriť akýsi kontrolný orgán, ktorý by dohliadal na cirkev. Ten by mal dokonca právomoc ‚administratívne uzavrieť kostol‘." Biskupi tiež poukazujú na snahu Stačilo! ukončiť štátne dotácie pre cirkvi. Veriacich vystríhajú aj pred týmto zámerom hnutia: „Vo svojom volebnom programe sľubuje, že zruší uzatváranie platných manželstiev v kostole, chce tak zvrátiť doterajšiu prax uznávania týchto sobášov štátom. Bola by potom povinná takzvaná legalizácia manželstva na civilnom úrade ako v období komunistického režimu."Čítajte viac Fialovi sa euro nepozdáva. Chce však pre Čechov získať Euro. Prečo by sa mu to tak skoro nepodarilo?