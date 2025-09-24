Pavel ostal v šoku: Ruský zástupca na pôde OSN otvorene klamal a prekrúcal, ťažko uveriteľná arogancia

V súvislosti s otázkou ukrajinských detí, ktoré boli od začiatku vojny na Ukrajine unesené do Ruska, Pavol v New Yorku zopakoval, že platí univerzálna zodpovednosť. „Každý jednotlivec aj štát musí počítať s tým, že ak sa bude správať v rozpore s pravidlami a poriadkom, bude ich čakať nejaký postih,“ povedal Pavel.
„Rusko sa nepochybne na Ukrajine dopustilo nielen vojnových zločinov, ale aj zločinov proti ľudskosti. Únosy detí a snaha o ich prevýchovu je niečo také barbarské, čo by sme v civilizovanom svete 21. storočia ani nečakali,“ dodal prezident s tým, že ide vlastne o snahu ukradnúť Ukrajine jej budúcnosť.Čítajte viac Vlastenectvo aj bojový výcvik. Moskva rusifikuje ukradnuté ukrajinské deti v obrovských centrách
Český prezident sa tiež vyjadril k utorkovému vyhláseniu Donalda Trumpa, podľa ktorého si vďaka nemu a jeho vláde Spojené štáty znovu získali rešpekt. Niektorí diplomati však v rozhovoroch s novinármi pripúšťajú, že skôr než rešpekt cítia obavu či strach, aby si amerického prezidenta proti sebe nepoštvali.
„V prípade Donalda Trumpa asi platí oboje. Časť jeho vyjadrení vzbudzuje nádej, časť určité obavy,“ uviedol Pavel. „Je to jednoducho jeho štýl vytvárať trochu neistotu, ktorá mu potom dáva väčší manévrovací priestor.“
„Spojené štáty sú a bezpochyby budú ešte dlhú dobu veľmocou nielen ekonomickou, ale aj technickou, vedeckou, ale samozrejme aj vojenskou.
A to jednoducho musíme brať do úvahy, pretože bez spolupráce s takou mocnosťou sa asi veľa vecí dopredu nepohne a budeme musieť hľadať cesty, ako sa s Donaldom Trumpom dopracovať k tomu, čo bude naším spoločným prospechom,“ dodal prezident.
Pripomenul aj ambíciu Česka stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady na obdobie 2032 až 2033. Podľa neho zďaleka nejde len o prestíž.
„Chceme prispieť k tomu, aby RB bola skutočne efektívnym orgánom, ktorý nebude paralyzovaný a ktorý bude schopný prijímať účinné opatrenia predovšetkým na prevenciu konfliktu. A keď už ku konfliktu dôjde, tak na prijatie účinných opatrení, ktoré konflikt zastavia a povedú k mierovým rokovaniam,“ povedal Pavel.
Po rokovaní v OSN odletel prezident do Bostonu, kde bude mať na Harvardovej univerzite prednášku, ktorou chce nadviazať na Václava Havla, ktorý tu prednášal v roku 1995.
Hlavnou témou Pavlovej prednášky a následnej besedy so študentmi bude zdieľaná zodpovednosť; teda nielen apel na Spojené štáty, aby ako najmocnejšia krajina sveta bola aj naďalej zodpovedným vodcom demokracie, slobody a bezpečia vo svete, ale že aj menšie štáty sú pripravené prispieť svojim podielom.