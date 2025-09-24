USA očakávajú prielom v otázke Gazy. Trump predložil 21-bodový mierový plán

Trump oznámil svoje predstavy skupine lídrov arabských a moslimských krajín na stretnutí, ktoré sa konalo v utorok na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, spresnil Witkoff.
„Dúfame, dokonca by som povedal, že sme presvedčení, že v nadchádzajúcich dňoch budeme môcť oznámiť nejaký prielom,“ povedal podľa agentúr Witkoff s odkazom na vojnu, ktorú v Pásme Gazy vedie Izrael proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas.
„Predstavili sme takzvaný Trumpov 21-bodový plán pre mier na Blízkom východe a v Gaze,“ uviedol Witkoff. „Myslím, že sa zaoberá obavami Izraela aj všetkých jeho susedov v regióne,“ dodal zvláštny vyslanec amerického prezidenta.Čítajte viac Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
Witkoff spolu s Trumpom už v minulosti opakovane vyjadrili nádej, že sa im podarí ukončiť vojnu, ktorá Gazu sužuje už takmer dva roky a na začiatku ktorej stál teroristický útok Hamasu na Izrael v októbri 2023, podotkla agentúra AFP.
Denník Haarec s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že Trump na stretnutí arabských lídrov tiež uistil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi anektovať Izraelom okupovaný Západný breh Jordánu.Čítajte viac Katar financuje Hamas, útok v Dauhe bol preto podľa Netanjahua opodstatnený
Dva ďalšie zdroje denníka uviedli, že Trump a jeho tím predstavili k mierovému plánu oficiálny dokument, ktorý zahŕňa záväzok zabrániť anexii a tiež detaily ohľadom správy a bezpečnostného usporiadania pre povojnové obdobie. Podľa Haarecu sa schôdzka konala z Trumpovej iniciatívy a zúčastnili sa jej lídri ôsmich arabských štátov a členských krajín Organizácie islamskej spolupráce.
Netanjahu v nedeľu po formálnom uznaní Palestíny ako štátu Austráliou, Britániou a Kanadou vyhlásil, že žiadny palestínsky štát nevznikne a že Izrael bude pokračovať v rýchlom rozširovaní židovských osád na Západnom brehu.
Súčasne pohrozil, že oznámi bližšie nešpecifikovanú reakciu na uznanie palestínskej štátnosti viacerými západnými krajinami až po svojom návrate z Valného zhromaždenia OSN. Dvaja krajne pravicoví ministri jeho vlády už v nedeľu opäť vyzvali na anexiu Západného brehu s tým, že tento návrh predložia na ďalšom zasadnutí kabinetu.Čítajte viac Palestínsky štát uznáva čoraz viac krajín. Izrael robí všetko, aby zabránil jeho vzniku