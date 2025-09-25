ONLINE: Ak Putin uspeje, 100 miliónov ľudí stratí slobodu, tvrdí český prezident

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 310 dní
- Dánsko v pohotovosti. Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony
- Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN
- Nemci sa chcú chrániť pred Rusmi. Z pivníc si stavajú bunkre
7:00 Ukrajina a Sýria formálne obnovili diplomatické vzťahy, oznámil v noci na dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na okraj Valného zhromaždenia OSN stretol so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Kyjev prerušil diplomatické vzťahy s Damaskom v júni 2022 po tom, ako vláda vtedajšieho sýrskeho vodcu Bašára Asada uznala nezávislosť dvoch proruských útvarov na východe Ukrajiny.
Asadov režim, ktorý bol ruským spojencom, sa zrútil vlani v decembri krátko po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) začali proti vládnym vojskám prekvapivú a rýchlu ofenzívu. Novým prezidentom sa stal vodca povstalcov Šara. Ukrajina podľa agentúry Reuters odvtedy pracovala na obnovení vzťahov s krajinou.
„Ukrajina a Sýria dnes (v stredu) podpísali spoločné komuniké o obnovení diplomatických vzťahov,“ uviedol v noci na sieti X Zelenskyj, ktorý poznamenal, že Kyjev je pripravený podporiť Sýrčanov na ich ceste k stabilite. „Počas našich rokovaní so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom sme tiež podrobne prediskutovali sľubné oblasti pre rozvoj spolupráce i bezpečnostné hrozby, ktorým obe krajiny čelia, a dôležitosť sa im brániť,“ dodal.
6:00 Ciele Ruska siahajú ďaleko za existujúcu frontovú líniu aj za hranice Ukrajiny, povedal v stredu v prejave na Harvardovej univerzite český prezident Petr Pavel. Moskva podľa neho usiluje o zrušenie medzinárodného poriadku vzniknutého po studenej vojne a ak uspeje, nebude to znamenať len obnovenie ruskej sféry vplyvu v strednej a východnej Európe, ale aj koniec slobody, ľudských práv a dôstojnosti pre viac ako 100 miliónov ľudí.
Pavel uviedol, že Putin, ktorého krajina sa stala „odhodlaným agresorom“, nemá skutočný záujem o mierové rokovania a jeho cieľom zostáva donútiť Ukrajinu, aby sa podrobila. „Ukrajina je pre nás skúškou. Ak tam Rusku umožníme porušovať hranice a zmluvy, nikto z nás sa nemôže cítiť v bezpečí,“ varoval.
Ak sa podarí zachovať transatlantickú a európsku jednotu, je podľa českého prezidenta možné plány Ruska prekaziť, a to bez priamej konfrontácie s touto krajinou. Po prvé je podľa neho potrebné naďalej podporovať ukrajinské ozbrojené sily zbraňami a vybavením, po druhé sprísniť a lepšie koordinovať protiruské sankcie a po tretie poskytnúť Ukrajine trvalé bezpečnostné záruky, akonáhle boje ustanú.
V rámci českej muničnej iniciatívy už Ukrajina získala až 3,5 milióna kusov veľkorážovej munície, uviedol v noci Pavel počas prednášky na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch.
Pavol ďalej uviedol, že spolu s Ruskom spochybňuje medzinárodné pravidlá aj Čína, a medzinárodné spoločenstvo tak dostáva trhliny. „Výsledok je zrejmý: Viac vojen, viac násilia a svetový poriadok plný sporov,“ povedal.
Dnešný čas porovnal s rokom 1995, keď na Harvardovej univerzite pri promócii absolventov vystúpil vtedajší český prezident Václav Havel. „Tridsať rokov po Havlovom prejave svet nie je v lepšom stave,“ myslí si Pavel. Zatiaľ čo ešte v roku 2005 si ozbrojené konflikty vyžiadali menej obetí ako kedykoľvek predtým, vlani bolo podľa neho už vyše šesťdesiat medzištátnych konfliktov, teda najviac od roku 1946.
Pavel pred zaplneným audítorom tiež pripomenul Havlove slová, že najväčšiu zodpovednosť nesú tí, ktorí majú najväčšiu moc a vplyv. „Či sa nám to páči alebo nie, Spojené štáty teraz pravdepodobne nesú najväčšiu zodpovednosť za smer, ktorým sa náš svet bude uberať,“ povedal vtedy Havel.
Podľa Pavla bude americká podpora aj teraz kľúčová, nie však ako náhrada európskej zodpovednosti, ale ako opora a kotva západnej bezpečnosti. Európania totiž podľa českého prezidenta preberajú rovnakú zodpovednosť ako Spojené štáty – „a v našej časti sveta dokonca ešte väčšiu. To je nielen správne, ale aj nevyhnutné.“
Autoritárske krajiny podľa Pavla síce hovoria jazykom mieru, dôstojnosti či dialógu, ale ich činy hovoria inak a predstavujú odmietanie základných princípov, ako je Charta OSN, medzinárodné právo a mierové riešenie konfliktov. „Nehrajme im do kariet. Kdekoľvek ustúpime, oni radi zaujmú naše miesto,“ varovala hlava štátu.
"Aliancii autokracií môžeme čeliť len ako aliancii demokraciou – nielen vojenskou váhou, ale aj jednotným zámerom a jasnou víziou. A v tomto úsilí nemajú Spojené štáty prirodzenejšieho spojenca ako Európu, "uviedol Pavel v závere príhovoru, ktorý publikum zložené predovšetkým zo študentov ocenilo potleskom.