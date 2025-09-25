Dánsko v pohotovosti. Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony

Pri Aalborgu boli drony podľa polície videné v stredu okolo 21:44 SELČ a naposledy boli v tamojšom vzdušnom priestore videné dnes o 0:54 SELČ. Polícia potom uviedla, že sa v okolí letiska už nenachádzajú. Snahy o zneškodnenie dronov boli neúspešné a ich operátori doteraz neboli zadržaní, oznámili bezpečnostné zložky.Čítajte viac Zmena. Súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“ bude aj Slovensko
Pred tým bol podľa polície blízko letiska v Aalborgu vidieť „viac ako jeden dron“ a stroje lietali so zapnutými svetlami. O aký typ dronov ide, a či ide o rovnaké stroje, ktoré v pondelok lietali pri letisku v Kodani, polícia nezverejnila. „Je príliš skoro na to, aby sme povedali, aký je cieľ dronov a kto za nimi stojí,“ citoval Reuters policajného činiteľa.
Dánska armáda podľa Reuters uviedla, že pomáha polícii s vyšetrovaním, ale odmietla sa ďalej vyjadriť. Na letisku Skrydstrup majú podľa Reuters základňu dánske stíhačky F-16 a F-35.
Pre uzavretie letiska v Aalborgu boli podľa Reuters tri lety odklonené na iné miesta.
Už v pondelok večer bolo kvôli preletom dvoch až troch dronov zatvorené letisko v Kodani. Polícia potom uviedla, že drony ovládal niekto s dostatočnými skúsenosťami, po pôvodcovi incidentu stále pátra. Na začiatku týždňa bolo tiež zatvorené letisko v nórskom Osle, tiež kvôli nahláseniu dronu v jeho blízkosti. Dánska polícia predtým uviedla, že nemá indície, že by spolu dronové incidenty na letiskách v Kodani a Osle súviseli.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová predtým označila prelet dronov nad kodanským letiskom za doteraz najzávažnejší útok na dánsku infraštruktúru. Incident spojila s množstvom podobných udalostí v Európe z nedávnej doby. „Je jasné, že to súvisí s udalosťami, ktorých sme boli svedkami nedávno, ďalšími dronovými útokmi, narušeniami vzdušného priestoru a hackerskými útokmi na európske letiská,“ vyhlásila. Narážala podľa agentúr okrem iného na nedávny prelet ruských dronov nad Poľskom a ruských stíhačiek nad vzdušným priestorom Estónska či víkendové hackerské útoky na veľké európske letiská. Kto stojí za preletom nad kodanským terminálom zatiaľ nie je jasné, nemožno však vylúčiť žiadnu možnosť, uviedla premiérka
Moskva poprela, že by bola do preletu dronov pri Kodani zapletená.