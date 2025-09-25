Londýnsky starosta označil Trumpa pre príhovor v OSN za rasistu a sexistu

Trump v prejave, ktorý niekoľkonásobne prekročil stanovený pätnásťminútový limit, kritizoval európske krajiny kvôli imigrácii a ekologickým snahám. Tieto krajiny podľa neho smerujú do pekla. Americký prezident tiež priamo upozornil na Khana, ktorého označil za „naozaj strašného starostu“. Khanova kancelária najprv uviedla, že na Trumpovo vyhlásenie nebude reagovať.Čítajte viac Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
Khan, ktorý sa v roku 2016 stal prvým moslimom na čele hlavného mesta západnej krajiny, v stredu uviedol, že americký prezident podľa neho preukázal, že je rasista, sexista a islamofób. Vyjadril tiež, že je vďačný za to, že do Londýna prichádza rekordný počet Američanov. „Musí to mať nejaký dôvod,“ doplnil. Londýn je podľa Khana liberálne, multikultúrne, progresívne a prosperujúce mesto.Čítajte viac Brexit bola podľa londýnskeho starostu chyba. Bližšie vzťahy s EÚ pomôžu lepšie čeliť Trumpovým clám
Súčasný americký prezident už v minulosti na súčasného londýnskeho starostu niekoľkokrát zaútočil, informovala agentúra AFP. V júli pri svojej návšteve Škótska na tlačovej konferencii po boku britského premiéra Keira Starmera vyhlásil, že londýnsky starosta odvádza veľmi zlú prácu, a označil ho za zlého človeka. Starmer ho následne prerušil a uviedol, že Khan je jeho priateľ.