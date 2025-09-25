Pavel pripustil, že by sa Česko po voľbách mohlo vydať populistickým smerom

Česká hlava štátu tak reagovala na otázku moderátora debaty, ktorý uviedol, že v októbrových parlamentných voľbách pravdepodobne zvíťazí opozičné hnutie ANO Andreja Babiša, a spýtal sa: „Existuje nebezpečenstvo, že sa Česká republika vydá populistickým a protieurópskym smerom ako Slovensko alebo Maďarsko?“
„Bolo by nezodpovedné, keby som povedal, že nie je žiadne nebezpečenstvo, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou budeme mať iné zloženie vlády,“ odpovedal Pavel a dodal, že šancu dostať sa do parlamentu má až sedem politických strán.Čítajte viac Český jarmok okamurovcov ponúka veľmi lacné potraviny. Kto hovorí o vstupenke do strašidelného zámku?
„Najsilnejšie je viac-menej stredo-populistické hnutie Andreja Babiša. On nie je proti EÚ alebo proti NATO. Rozumie, že jedinou cestou, ako môžeme garantovať našu bezpečnosť a prosperitu, je v rámci týchto organizácií,“ pokračoval prezident a uviedol, že riziko v tomto smere predstavujú potenciálni koaliční partneri ANO. Dodal, že strany súčasnej vládnej koalície nevyjadrili ochotu ísť do vlády s Babišom.Čítajte viac Vytvorí Babiš koalíciu s Orbánom a Ficom? Rusko pred voľbami zaplavuje Česko dezinformáciami
„Takže zostávajú strany, ktoré sú buď otvorene extrémistické alebo k tomu majú blízko. Jedna z nich vyjadrila, že chce referendum o zotrvaní alebo opustení NATO a EÚ. Takže keď oni pôjdu do vlády, je možné, že uvidíme nejaký trend zmeniť súčasný kurz,“ povedal Pavel.
všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025)
„Ale ako ste povedali, máme (do volieb) ešte dva týždne. A dúfam, že naši ľudia porozumejú tomu, čo je v stávke. Že si nemôžeme dovoliť žiadny experiment a riskovať našu bezpečnosť referendom, ktoré môže skončiť rovnako ako referendum o brexite, čo prinieslo veľa frustrácie mnohým Britom,“ uviedol Pavel. „Myslím, že nakoniec pravdepodobne neuvidíme žiadnu významnú zmenu v zahraničnopolitickom smerovaní (krajiny),“ zakončil prezident.Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou
Hnutie ANO je podľa prieskumov favoritom októbrových parlamentných volieb. Vylučuje prípadnú vládu so stranami terajšej koalície, teda so Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, aj s Pirátmi. Ponúka sa tak spolupráca s SPD či so Stačilo!, ktoré sú však kritické k EÚ a NATO a hovoria o vystúpení z týchto zoskupení. Prvý podpredseda ANO Karel Havlíček nedávno povedal, že hnutie neprijme pri prípadnom zostavovaní vlády požiadavky, ktoré by ohrozili bezpečnostné alebo geopolitické ukotvenie Českej republiky v Severoatlantickej aliancii (NATO) či Európskej únii. Voľby sa uskutočnia 3. a 4. októbra.