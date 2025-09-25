Pravda Správy Svet Pavel pripustil, že by sa Česko po voľbách mohlo vydať populistickým smerom

Pavel pripustil, že by sa Česko po voľbách mohlo vydať populistickým smerom

Český prezident Petr Pavel počas rozpravy po prednáške na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch pripustil možnosť, že by sa Česko po voľbách mohlo vydať populistickým smerom po vzore Slovenska alebo Maďarska. Zároveň vyjadril názor, že zásadné zmeny v zahraničnopolitickom smerovaní krajiny pravdepodobne nenastanú.

25.09.2025 08:25
Česká hlava štátu tak reagovala na otázku moderátora debaty, ktorý uviedol, že v októbrových parlamentných voľbách pravdepodobne zvíťazí opozičné hnutie ANO Andreja Babiša, a spýtal sa: „Existuje nebezpečenstvo, že sa Česká republika vydá populistickým a protieurópskym smerom ako Slovensko alebo Maďarsko?“

„Bolo by nezodpovedné, keby som povedal, že nie je žiadne nebezpečenstvo, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou budeme mať iné zloženie vlády,“ odpovedal Pavel a dodal, že šancu dostať sa do parlamentu má až sedem politických strán.

„Najsilnejšie je viac-menej stredo-populistické hnutie Andreja Babiša. On nie je proti EÚ alebo proti NATO. Rozumie, že jedinou cestou, ako môžeme garantovať našu bezpečnosť a prosperitu, je v rámci týchto organizácií,“ pokračoval prezident a uviedol, že riziko v tomto smere predstavujú potenciálni koaliční partneri ANO. Dodal, že strany súčasnej vládnej koalície nevyjadrili ochotu ísť do vlády s Babišom.

„Takže zostávajú strany, ktoré sú buď otvorene extrémistické alebo k tomu majú blízko. Jedna z nich vyjadrila, že chce referendum o zotrvaní alebo opustení NATO a EÚ. Takže keď oni pôjdu do vlády, je možné, že uvidíme nejaký trend zmeniť súčasný kurz,“ povedal Pavel.

„Ale ako ste povedali, máme (do volieb) ešte dva týždne. A dúfam, že naši ľudia porozumejú tomu, čo je v stávke. Že si nemôžeme dovoliť žiadny experiment a riskovať našu bezpečnosť referendom, ktoré môže skončiť rovnako ako referendum o brexite, čo prinieslo veľa frustrácie mnohým Britom,“ uviedol Pavel. „Myslím, že nakoniec pravdepodobne neuvidíme žiadnu významnú zmenu v zahraničnopolitickom smerovaní (krajiny),“ zakončil prezident.

Hnutie ANO je podľa prieskumov favoritom októbrových parlamentných volieb. Vylučuje prípadnú vládu so stranami terajšej koalície, teda so Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, aj s Pirátmi. Ponúka sa tak spolupráca s SPD či so Stačilo!, ktoré sú však kritické k EÚ a NATO a hovoria o vystúpení z týchto zoskupení. Prvý podpredseda ANO Karel Havlíček nedávno povedal, že hnutie neprijme pri prípadnom zostavovaní vlády požiadavky, ktoré by ohrozili bezpečnostné alebo geopolitické ukotvenie Českej republiky v Severoatlantickej aliancii (NATO) či Európskej únii. Voľby sa uskutočnia 3. a 4. októbra.

