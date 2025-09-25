Čína na summite OSN oznámila nový klimatický cieľ: Emisie plánuje znížiť o sedem až desať percent do roku 2035

Čínsky prezident Si Ťin-pching vo videoposolstve počas klimatického summitu OSN uviedol, že druhá najväčšia ekonomika sveta plánuje zníženie emisií plynov, ktoré zapríčiňujú globálne otepľovanie a extrémne počasie.
Na spomenutom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 100 svetových lídrov, aby rokovali o narastajúcej potrebe väčšieho úsilia pri obmedzovaní emisií skleníkových plynov. Čínsky líder prisľúbil, že Peking v porovnaní s rokom 2020 šesťnásobne zvýši podiel solárnej a veternej energie a rozšíri používanie vozidiel s nulovými emisiami.
Generálny tajomník OSN António Guterres zvolal summit popri 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku iba niekoľko týždňov pred klimatickými rokovaniami COP30, ktoré sa uskutočnia v novembri v Brazílii. Stretnutie sa zameralo najmä na konkrétne plány obmedzenia emisií z uhlia, ropy a zemného plynu.
EÚ na summite nepredstavila nový oficiálny plán, namiesto toho vypracovala návrh dočasného cieľa, ktorý sa môže neskôr zmeniť, informovala agentúra Reuters. Členské štáty sa však minulý týždeň dohodli, že plán formálne predložia pred novembrovými rokovaniami.
Summit sa konal deň po tom, čo americký prezident Donald Trump odsúdil klimatické zmeny ako „podvod“ a kritizoval viaceré krajiny za podporu technológií obnoviteľných zdrojov energie.
„Zatiaľ čo niektoré krajiny protestujú, medzinárodné spoločenstvo by sa malo sústrediť na ten správny smer,“ povedal Si bez priameho spomenutia USA.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva tiež zdôraznil, že zmena klímy sa týka všetkých a Guterres vyzval na prijatie potrebných krokov.
„Občas počujeme prejavy o tom, že klíma či biodiverzita sú nejakým spôsobom záležitosťou názoru, že veda je príliš nejasná,“ povedal v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Stále verím, že veda je dostatočne jasná. Kvalifikovaní vedci v žiadnom prípade nenechávajú priestor na pochybnosti,“ zdôraznil.
Podľa Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 má 195 krajín predložiť nové a prísnejšie päťročné plány na obmedzenie emisií skleníkových plynov. Predstavitelia OSN uviedli, že krajiny by tak mali urobiť do konca septembra, aby OSN mohla vypočítať, o koľko sa Zem oteplí, ak štáty splnia svoje záväzky.
„Parížska dohoda priniesla zmenu,“ uviedol Guterres v prejave a zdôraznil, že od jej prijatia sa znížil predpokladaný globálny nárast teploty zo 4 na 2,6 stupňa Celzia – pokiaľ sa súčasné klimatické plány naplno implementujú. „Teraz potrebujeme nové plány na rok 2035, ktoré zájdu oveľa ďalej a oveľa rýchlejšie,“ dodal.