Sabotáž, penil Trump a technické výpadky v OSN nechal preveriť tajnou službou

Trump vo svojom utorkovom vyše hodinovom prejave na pôde OSN kritizoval fungovanie svetovej organizácie, ktorej sú USA hlavným finančným prispievateľom a od Trumpovho nástupu do funkcie obmedzujú jej financovanie. Okrem podľa neho nevyhovujúceho stavu sídla OSN prezident spomenul aj výpadok eskalátora, ktorý sa podľa neho zastavil uprostred cesty a ohrozil bezpečnosť jeho i prvej dámy Melanie. Sťažoval sa tiež na výpadok čítacieho zariadenia a zvuku na úvod svojho prejavu.Čítajte viac Rasista, sexista, mizogýn. Starosta Londýna to Trumpovi vrátil aj s úrokmi
„Nie jedna, nie dve, ale tri veľmi zlovestné udalosti,“ napísal v stredu na svojej sieti Truth Social. Uviedol tiež, že išlo o sabotáž, a vyzval na zadržanie jej strojcov. Vyšetrovaním sa podľa Trumpa zaoberá Tajná služba, ktorá má na starosti ochranu prezidenta a ďalších najdôležitejších ľudí v krajine.Čítajte viac Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
Hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric uviedol, že eskalátor sa zastavil z bezpečnostných dôvodov. Jeho vypnutie mohol nechtiac spôsobiť člen Trumpovho sprievodu, ktorý stál pri jazde obrátene a nakrúcal video, uviedol hovorca.
Ďalší nemenovaný činiteľ potom Reuters oznámil, že čítacie zariadenie pre prezidenta dodal priamo jeho úrad.