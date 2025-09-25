Pravda Správy Svet V novej galérii bývalých prezidentov pri Bielom dome chýba portrét Bidena. Trump nechal vystaviť fotografiu automatického pera

V novej galérii bývalých prezidentov na kolonáde západného krídla Bieleho domu sú zastúpení všetci niekdajší lídri Spojených štátov, až na jedného. Namiesto portrétu svojho demokratického predchodcu Joea Bidena nechal súčasný nájomník Bieleho domu Donald Trump vystaviť fotografiu automatického pera píšuceho Bidenovo meno. Podľa agentúry AP je to narážka na Trumpovo časté tvrdenie, že Biden bol na konci svojho funkčného obdobia pomätený a v skutočnosti nerozhodoval.

Opovržlivé gesto je podľa AP ďalším pokusom Trumpa spochybniť legitimitu svojho predchodcu, ktorého bežne znevažuje. Trump nikdy neuznal svoju porážku vo voľbách v roku 2020, keď zvíťazil Biden, namiesto toho pripisoval výsledok volebným podvodom.

Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Trump už skôr naznačil, že na Prezidentskom chodníku slávy bude Bidena reprezentovať automatické pero. Trump bez dôkazov tvrdil, že úradníci Bidenovej administratívy mohli podpis svojho šéfa použitím automatického pera falšovať a podnikať významné kroky, o ktorých prezident nevedel, pripomína AP. Trump spochybnil aj platnosť milostí a ďalších dokumentov. Používanie automatického pera Bidenovou administratívou vyšetruje tiež príslušný výbor Snemovne reprezentantov vedený republikánmi.

Donald Trump Čítajte viac Sabotáž, penil Trump a technické výpadky v OSN nechal preveriť tajnou službou

Chodník slávy je najnovšou z viacerých dizajnových zmien, ktoré v Bielom dome uskutočnil Trump od svojho januárového návratu do úradu. Medzi ďalšie zmeny patria zlaté ozdoby na múre Oválnej pracovne, nové masívne stožiare na vlajky na oboch trávnikoch pred sídlom amerických prezidentov alebo nahradenie trávy v Ružovej záhrade terasovými dlaždicami. Trump tiež začal výstavbu novej veľkej tanečnej sály.

Trump mení Biely dom, pribudne veľkolepá tanečná sála. Kto to zaplatí?
Nedávno nechal Trump vo vnútri Bieleho domu presunúť portréty svojich predchodcov Baracka Obamu, Georgea Busha mladšieho a jeho otca Georgea Busha staršieho k schodisku, kde nie sú na očiach návštevníkom.

