V novej galérii bývalých prezidentov pri Bielom dome chýba portrét Bidena. Trump nechal vystaviť fotografiu automatického pera

Opovržlivé gesto je podľa AP ďalším pokusom Trumpa spochybniť legitimitu svojho predchodcu, ktorého bežne znevažuje. Trump nikdy neuznal svoju porážku vo voľbách v roku 2020, keď zvíťazil Biden, namiesto toho pripisoval výsledok volebným podvodom.
Trump už skôr naznačil, že na Prezidentskom chodníku slávy bude Bidena reprezentovať automatické pero. Trump bez dôkazov tvrdil, že úradníci Bidenovej administratívy mohli podpis svojho šéfa použitím automatického pera falšovať a podnikať významné kroky, o ktorých prezident nevedel, pripomína AP. Trump spochybnil aj platnosť milostí a ďalších dokumentov. Používanie automatického pera Bidenovou administratívou vyšetruje tiež príslušný výbor Snemovne reprezentantov vedený republikánmi.Čítajte viac Sabotáž, penil Trump a technické výpadky v OSN nechal preveriť tajnou službou
Chodník slávy je najnovšou z viacerých dizajnových zmien, ktoré v Bielom dome uskutočnil Trump od svojho januárového návratu do úradu. Medzi ďalšie zmeny patria zlaté ozdoby na múre Oválnej pracovne, nové masívne stožiare na vlajky na oboch trávnikoch pred sídlom amerických prezidentov alebo nahradenie trávy v Ružovej záhrade terasovými dlaždicami. Trump tiež začal výstavbu novej veľkej tanečnej sály.
Nedávno nechal Trump vo vnútri Bieleho domu presunúť portréty svojich predchodcov Baracka Obamu, Georgea Busha mladšieho a jeho otca Georgea Busha staršieho k schodisku, kde nie sú na očiach návštevníkom.