VIDEO: Ďalšia vzácna korisť. Lov ukrajinských Prízrakov pokračuje, spopolnili ruské lietadlá An-26 aj radary

Ukrajinské sily obrany zničili na území okupovaného Krymu dve ruské dopravné lietadlá An-26. Informovalo o tom Hlavné riaditeľstvo rozviedky (HUR) Ministerstva obrany Ukrajiny.

25.09.2025 09:25
Ukrajinská rozviedka zničila na Kryme ruské lietadlá An-26 a radarové stanice
Video
Zdroj: HUR

„Majstri špeciálneho oddielu HUR MO Ukrajiny ‚Prízraky‘ pokračujú v likvidácii nepriateľských drahocenných cieľov na území dočasne okupovaného Krymu,“ zdôraznili v HUR.

Podľa informácií rozviedky boli počas prepadu polostrova špeciálnymi jednotkami zničené dva transportné lietadlá ruských okupantov An-26. Okrem toho bola zasiahnutá aj radarová stanica sledovania hladinovej situácie a pobrežný radarový systém MR-10M1 „Mys M1“.

HUR dodalo, že tieto straty, ktoré boli spôsobené okupačnej armáde na Kryme, sú zaznamenané v zvodke Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny za 24. septembra. Rozviedka zároveň zverejnila videozáznam, na ktorom je vidieť horiace lietadlá An-26.

Čo vieme o lietadle An-26

An-26 (v kóde NATO: Curl – „Vlnivý“) je viacúčelové turbovrtuľové transportné lietadlo, ktoré prvýkrát vzlietlo 21. mája 1969 a do prevádzky bolo zaradené v roku 1973, vysvetľuje agentúra UNIAN.

Podľa informácií z otvorených zdrojov sa lietadlo vyznačuje „vysokou stabilitou, ľahkosťou ovládania, jednoduchosťou techniky pilotáže a dobrým výhľadom z kabíny posádky, čo ho robí dostupným pre pilotov strednej úrovne zručnosti“. Vďaka vysokým vzletovým a pristávacím schopnostiam je nenáročné na pristávacie plochy, čo „umožňuje počas celého roka používať ho na trávnatých, štrkových, piesočnatých, zasnežených a rozmočených letiskách“.

