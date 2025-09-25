VIDEO: Ďalšia vzácna korisť. Lov ukrajinských Prízrakov pokračuje, spopolnili ruské lietadlá An-26 aj radary

„Majstri špeciálneho oddielu HUR MO Ukrajiny ‚Prízraky‘ pokračujú v likvidácii nepriateľských drahocenných cieľov na území dočasne okupovaného Krymu,“ zdôraznili v HUR.
Podľa informácií rozviedky boli počas prepadu polostrova špeciálnymi jednotkami zničené dva transportné lietadlá ruských okupantov An-26. Okrem toho bola zasiahnutá aj radarová stanica sledovania hladinovej situácie a pobrežný radarový systém MR-10M1 „Mys M1“.
HUR dodalo, že tieto straty, ktoré boli spôsobené okupačnej armáde na Kryme, sú zaznamenané v zvodke Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny za 24. septembra. Rozviedka zároveň zverejnila videozáznam, na ktorom je vidieť horiace lietadlá An-26.
Čo vieme o lietadle An-26
An-26 (v kóde NATO: Curl – „Vlnivý“) je viacúčelové turbovrtuľové transportné lietadlo, ktoré prvýkrát vzlietlo 21. mája 1969 a do prevádzky bolo zaradené v roku 1973, vysvetľuje agentúra UNIAN.
Podľa informácií z otvorených zdrojov sa lietadlo vyznačuje „vysokou stabilitou, ľahkosťou ovládania, jednoduchosťou techniky pilotáže a dobrým výhľadom z kabíny posádky, čo ho robí dostupným pre pilotov strednej úrovne zručnosti“. Vďaka vysokým vzletovým a pristávacím schopnostiam je nenáročné na pristávacie plochy, čo „umožňuje počas celého roka používať ho na trávnatých, štrkových, piesočnatých, zasnežených a rozmočených letiskách“.