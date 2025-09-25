Taliansko a Španielsko vyšlú ďalšie lode na pomoc flotile plaviacej sa do Pásma Gazy

Taliansky minister obrany Guido Crosetto dnes v Poslaneckej snemovni povedal, že Taliansko vyšle ďalšiu fregatu vojenského námorníctva na pomoc flotile. „Nie sme však schopní zaručiť bezpečnosť flotily v momente, keď vypláva z medzinárodných vôd a dostane sa do vôd iného štátu,“ uviedol Crosetto. Vedenie flotily vyzval, aby prijala taliansky návrh, že jej humanitárny náklad pre Pásmo Gazy odovzdá na palestínske územie latinský patriarchát, odnož katolíckej cirkvi v Izraeli a Palestíne.Čítajte viac Flotila propalestínskych aktivistov smerujúcich do Gazy sa stala terčom dronov
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu útok na flotilu odsúdila, no iniciatívu označila za „nebezpečnú a nezodpovednú“. „Nie je potrebné riskovať vlastnú bezpečnosť, nie je potrebné ísť do vojnovej zóny, aby sa dodala pomoc do Gazy, ktorú mohla talianska vláda a príslušné orgány dodať za pár hodín,“ vyhlásila Meloniová v New Yorku na okraj Valného zhromaždenia OSN.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi
Vyslanie vojenskej lode na poskytnutie pomoci flotile oznámil v stredu večer španielsky premiér Pedro Sánchez. „Vysielame loď, aby sme zaručili, že v prípade potreby môžeme zachrániť (španielskych účastníkov plavby) a vrátiť ich do Španielska,“ uviedol Sánchez. Podľa neho loď vypláva dnes z prístavu Cartagena na juhu Španielska, ktorý sa nachádza niekoľko dní plavby od Kréty.
Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla (GSF) v noci na stredu počas plavby pri gréckom pobreží počuli viac než tucet výbuchov. Informovali tiež o škodách, ktoré spôsobili „neidentifikované objekty“ hodené na palubu. Okrem toho spozorovali aj drony.
GSF v súčasnosti tvorí 51 lodí, väčšina z nich sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta. Cieľom aktivistov je prelomiť námornú blokádu palestínskej enklávy, ktorú na ňu Izrael uvalil v roku 2007. Izrael v pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do Pásma Gazy. Už v júni a júli Izrael zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily vtedy posádky lodí zadržali a deportovali.