Sarkozyho uznali vinným z nelegálneho financovania kampane z Líbye

Sedemdesiatročný politik dorazil na vyhlásenie rozsudku v sprievode manželky Carly Bruniovej a troch synov. Bývalá hlava štátu podľa obžaloby v roku 2005, keď zastával post ministra vnútra, uzavrel dohodu s vtedajším líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Vďaka tomu Sarkozy pre svoju víťaznú prezidentskú kampaň z roku 2007 podľa obžaloby získal od líbyjského režimu milióny dolárov. Preto bol obžalovaný z korupcie a zločineckého sprisahania.
Súd dnes konštatoval, že sa dopustil druhého zo spomínaných činov, korupcie však nie. Zákon porušili Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministri Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodol súd.
Sarkozy stál pred súdom už niekoľkokrát. Vlani v decembri Najvyšší súd potvrdil trojročný trest väzenia za korupciu a obchodovanie s vplyvom. Dva roky mu boli podmienečne odložené, tretí rok Sarkozy namiesto nástupu do väzenia nosil elektronický monitorovací náramok. Kvôli jeho vysokému veku však súd v máji súhlasil s odstránením sledovacieho zariadenia a so zrušením domáceho väzenia.