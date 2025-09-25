Pravda Správy Svet Sarkozyho uznali vinným z nelegálneho financovania kampane z Líbye

Sarkozyho uznali vinným z nelegálneho financovania kampane z Líbye

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa podieľal na zločineckom sprisahaní v kauze nelegálneho financovania kampane peniazmi z Líbye. O jeho vine dnes rozhodol parížsky súd, ktorý ho zároveň oslobodil spod obžaloby z ďalších trestných činov, informujú tlačové agentúry. Prokuratúra požadovala pre Sarkozyho sedem rokov väzenia. O výške trestu rozhodne súd, ktorý pokračuje v čítaní rozsudku neskôr. Sarkozy vinu odmieta.

25.09.2025 11:23 , aktualizované: 11:29
Sarkozy Foto: ,
Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa 6. januára 2025 v Paríži po prestávke vrátil na súdny proces pre údajnú nezákonnú finančnú podporu jeho prezidentskej kampane v roku 2007.
debata (3)

Sedemdesiatročný politik dorazil na vyhlásenie rozsudku v sprievode manželky Carly Bruniovej a troch synov. Bývalá hlava štátu podľa obžaloby v roku 2005, keď zastával post ministra vnútra, uzavrel dohodu s vtedajším líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Vďaka tomu Sarkozy pre svoju víťaznú prezidentskú kampaň z roku 2007 podľa obžaloby získal od líbyjského režimu milióny dolárov. Preto bol obžalovaný z korupcie a zločineckého sprisahania.

Počuj, blokuješ ulicu, telefonoval Macron Trumpovi. Pre prejazd prezidentskej kolóny musel ísť i on pešo
Video

Súd dnes konštatoval, že sa dopustil druhého zo spomínaných činov, korupcie však nie. Zákon porušili Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministri Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodol súd.

Sarkozy stál pred súdom už niekoľkokrát. Vlani v decembri Najvyšší súd potvrdil trojročný trest väzenia za korupciu a obchodovanie s vplyvom. Dva roky mu boli podmienečne odložené, tretí rok Sarkozy namiesto nástupu do väzenia nosil elektronický monitorovací náramok. Kvôli jeho vysokému veku však súd v máji súhlasil s odstránením sledovacieho zariadenia a so zrušením domáceho väzenia.

macron, trump Čítajte aj Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nicolas Sarkozy