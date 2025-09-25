Prepúšťaním väzňov chce Lukašenko oklamať Trumpa, tvrdí líderka bieloruskej opozície Cichanovská

Trump začal budovať bližšie vzťahy s Lukašenkom a tento mesiac zmiernil niektoré sankcie voči Bielorusku výmenou za prepustenie 52 väzňov vrátane politických oponentov dlhoročného bieloruského lídra.
Šéf Bieleho domu tiež vyzdvihol osobné vzťahy s Lukašenkom a v auguste informoval o ich „úžasnom rozhovore". Lukašenka pritom väčšina západného sveta ignoruje, pripomína AP.
Cichanovská sa v stredu poďakovala americkému prezidentovi za to, že dosiahol spomínané prepustenie väzňov, zároveň však upozornila USA, aby „nezaplatili priveľa za to málo ľudí, ktorých bol bieloruský vodca doteraz ochotný prepustiť“. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že v Bielorusku je naďalej približne 1200 politických väzňov.
„Predpokladám, že zámerom Lukašenka je oklamať prezidenta Trumpa,“ povedala bieloruská opozičná politička. „Chce si akoby kúpiť Lamborghini za 2000 eur – teda nič nedať a veľa brať,“ konštatovala.
Cichanovská povzbudila Trumpovu vládu, aby pokračovala v úsilí o prepustenie väzňov, pretože ľudia v bieloruských väzniciach umierajú. Zároveň upozornila, že represie v Bielorusku pokračujú – kým jedných prepustia, iných uväznia.
Exilová politička reagovala aj na Trumpovo utorkové vyjadrenie, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie okupované Ruskom. Ako pripomína agentúra AP, tento Trumpov výrok predstavuje výraznú zmenu v porovnaní s jeho predchádzajúcimi výzvami, aby Kyjev urobil ústupky v záujme mieru. Podľa Cichanovskej Trump zrejme verí Ukrajine, že túto vojnu môže vyhrať. Ako dodala, treba dúfať, že neostane len pri slovách, ale na rad prídu aj činy.