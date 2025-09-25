Netanjahu cestuje do USA, opäť sa stretne s Trumpom a vystúpi na Valnom zhromaždení OSN

„Na Valnom zhromaždení poviem našu pravdu – pravdu obyvateľov Izraela, pravdu (izraelských) vojakov, pravdu nášho národa,“ vyhlásil predseda vlády na Ben Gurionovom letisku v Tel Avive pred odletom do USA, uviedla jeho kancelária.
Netanjahu podľa svojich slov skritizuje tých lídrov, ktorí namiesto toho, aby odsúdili vrahov, im chcú dať ich vlastný štát v srdci Izraela. Vznik takéhoto štátu však Izrael nedovolí, avizoval.
V uplynulých dňoch uznali Palestínsky štát viaceré krajiny vrátane Británie a Francúzska. Netanjahu v stredu povedal, že tieto kroky Izrael k ničomu nezaväzujú, a označil ich za „hanebnú kapituláciu niektorých lídrov pred palestínskym terorom“.
Vo štvrtok izraelský premiér povedal, že sa s Trumpom stretne po štvrtý raz od jeho januárového návratu do prezidentskej funkcie. „Budem s ním diskutovať o skvelých príležitostiach, ktoré naše víťazstvá priniesli, ako aj o našej potrebe dokončiť ciele vojny (v Pásme Gazy) – teda priviesť späť všetkých rukojemníkov, poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a rozšíriť okruh mieru, ktorý sa nám takto otvoril," objasnil Netanjahu.
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v stredu povedal, že v nasledujúcich dňoch očakáva prelom v súvislosti s vojnou v palestínskej enkláve, a oznámil, že Trump na stretnutí s lídrami arabských a islamských štátov predstavil 21-bodový mierový plán pre Blízky východ a Pásmo Gazy. Plán podľa Witkoffa zohľadňuje obavy Izraela a tiež obavy všetkých susedov v regióne.
Izrael naďalej pokračuje v útokoch v palestínskej enkláve a v meste Gaza spustil novú vojenskú ofenzívu, v dôsledku ktorej z mesta ušli státisíce ľudí. Hovorca gazskej civilnej obrany vo štvrtok uviedol, že pri izraelskom nálete na dom s vysídlenými osobami v strednej časti enklávy zahynulo najmenej 11 ľudí.