Dramatický odkaz Kremľu: Zelenskyj potvrdil novú zbraň od Trumpa a posiela varovanie o krytoch

Prezident zdôraznil, že Ukrajina nebude bombardovať civilné obyvateľstvo, pretože „my nie sme teroristi,“ citoval Axios ukrajinského lídra. „Oni (ruskí predstavitelia) by mali vedieť, kde sa nachádzajú kryty. Budú ich potrebovať. Ak nezastavia vojnu, budú ich potrebovať v každom prípade. Mali by vedieť, že na Ukrajine budeme odpovedať každý deň. Ak oni zaútočia na nás – my im odpovieme.“
Podpora Donalda Trumpa pre odvetné údery
Ukrajinský prezident potvrdil, že má „jasnú podporu“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokiaľ ide o údery na ruské ciele, ktoré zahŕňajú energetickú infraštruktúru a podniky vyrábajúce zbrane.
Zelenskyj uviedol, že Trump počas ich stretnutia „nastolil otázku, že Ukrajina by mala na ruské údery odpovedať vzájomnosťou“. Ukrajinský líder spresnil, že ak Rusi útočia na ukrajinskú energetiku, „prezident Trump podporuje názor, že môžeme odpovedať“. Trump rovnako súhlasil s možnými údermi na „továrne, kde sa vyrábajú drony a rakety“, hoci sú dobre chránené.
Žiadosť o novú zbraň
Zelenskyj informoval Axios, že počas utorkového stretnutia s Trumpom ho požiadal o jednu konkrétnu vec, o „nový systém ozbrojenia“. Podľa prezidenta by táto nová zbraň „prinútila prezidenta Ruska Vladimira Putina sadnúť si za stôl rokovaní“.
„Prezident Trump vie, ja (povedal som) mu včera, čo potrebujeme, jednu vec. Potrebujeme to, ale to neznamená, že to použijeme. Lebo ak to urobíme, myslím si, že to bude dodatočný tlak na Putina, aby si sadal za stôl rokovaní,“ dodal ukrajinský prezident. Axios napísal, že „Zelenskyj povedal, že systém pomenuje, len čo sa vypnú kamery, dodajúc, že Trump mu povedal: ‘Budeme na tom pracovať’“.
Prezident Ukrajiny ďalej pre Axios uviedol, že Ukrajina „už má drony, ktoré môžu zasahovať hlboko v Rusku“.
Detaily rozhovoru s Trumpom
Zelenskyj už predtým pre agentúru UNIAN priblížil, že Trumpovi poskytol informácie o aktuálnej situácii na bojisku, pretože je potrebné, „aby on rozumel a cítil to, čo sme cítili my“. Tiež informoval Trumpa o tom, že ruský vodca „sa bude snažiť rozšíriť vojnu, hľadajúc slabé miesta v Európe a krajinách NATO“. S týmto názorom „Trump súhlasil“.
Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.
Pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, Zelenskyj uviedol, že Trump je „pripravený poskytnúť Ukrajine záruky bezpečnosti“. Hoci „všetky detaily formátu podpory od USA (backstop) nie sú známe“, práca na zárukách bude pokračovať.Čítajte viac Nemci sa chcú chrániť pred Rusmi. Z pivníc si stavajú bunkre