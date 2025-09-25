Pravda Správy Svet Dramatický odkaz Kremľu: Zelenskyj potvrdil novú zbraň od Trumpa a posiela varovanie o krytoch

Dramatický odkaz Kremľu: Zelenskyj potvrdil novú zbraň od Trumpa a posiela varovanie o krytoch

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre Axios, ktorý poskytol pred odchodom z Valného zhromaždenia OSN do Kyjeva, varoval ruských predstaviteľov. Uviedol, že ak Rusko neukončí vojnu na Ukrajine, „kremeľskí predstavitelia by sa mali uistiť, že vedia, kde je najbližší bombový kryt“.

25.09.2025 13:00
zelenskyj Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje s prejavom na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku 24. septembra 2025.
Prezident zdôraznil, že Ukrajina nebude bombardovať civilné obyvateľstvo, pretože „my nie sme teroristi,“ citoval Axios ukrajinského lídra. „Oni (ruskí predstavitelia) by mali vedieť, kde sa nachádzajú kryty. Budú ich potrebovať. Ak nezastavia vojnu, budú ich potrebovať v každom prípade. Mali by vedieť, že na Ukrajine budeme odpovedať každý deň. Ak oni zaútočia na nás – my im odpovieme.“

Historický úder. Ukrajina prvýkrát zničila vzácne ruské obojživelné stroje
Video
„Na území dočasne okupovaného Krymu majstri špeciálneho oddielu HUR MO Ukrajiny Prízraky ulovili dva ruské protiponorkové lietadlá-amfíbii Be-12 ‚Čajka‘. Ide o prvé zasiahnutie Be-12 v histórii,“ uvádza sa vo vyhlásení rozviedky. / Zdroj: HUR

Podpora Donalda Trumpa pre odvetné údery

Ukrajinský prezident potvrdil, že má „jasnú podporu“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokiaľ ide o údery na ruské ciele, ktoré zahŕňajú energetickú infraštruktúru a podniky vyrábajúce zbrane.

Zelenskyj uviedol, že Trump počas ich stretnutia „nastolil otázku, že Ukrajina by mala na ruské údery odpovedať vzájomnosťou“. Ukrajinský líder spresnil, že ak Rusi útočia na ukrajinskú energetiku, „prezident Trump podporuje názor, že môžeme odpovedať“. Trump rovnako súhlasil s možnými údermi na „továrne, kde sa vyrábajú drony a rakety“, hoci sú dobre chránené.

Ukrajinci v priebehu pár dní zapálili niekoľko veľkých ruských rafinérií
Video
Zdroj: Anton Geraščenko

Žiadosť o novú zbraň

Zelenskyj informoval Axios, že počas utorkového stretnutia s Trumpom ho požiadal o jednu konkrétnu vec, o „nový systém ozbrojenia“. Podľa prezidenta by táto nová zbraň „prinútila prezidenta Ruska Vladimira Putina sadnúť si za stôl rokovaní“.

„Prezident Trump vie, ja (povedal som) mu včera, čo potrebujeme, jednu vec. Potrebujeme to, ale to neznamená, že to použijeme. Lebo ak to urobíme, myslím si, že to bude dodatočný tlak na Putina, aby si sadal za stôl rokovaní,“ dodal ukrajinský prezident. Axios napísal, že „Zelenskyj povedal, že systém pomenuje, len čo sa vypnú kamery, dodajúc, že Trump mu povedal: ‘Budeme na tom pracovať’“.

Prezident Ukrajiny ďalej pre Axios uviedol, že Ukrajina „už má drony, ktoré môžu zasahovať hlboko v Rusku“.

Unikátne zábery zo špeciálnej operácie Pavučina
Video
Ukrajinská tajná služba zverejnila unikátne zábery zo špeciálnej operácie „Pavučina“, v rámci ktorej bolo zasiahnutých niekoľko vojenských lietadiel ruského strategického letectva. Zdroj: Ukrajinská tajná služba SBU

Detaily rozhovoru s Trumpom

Zelenskyj už predtým pre agentúru UNIAN priblížil, že Trumpovi poskytol informácie o aktuálnej situácii na bojisku, pretože je potrebné, „aby on rozumel a cítil to, čo sme cítili my“. Tiež informoval Trumpa o tom, že ruský vodca „sa bude snažiť rozšíriť vojnu, hľadajúc slabé miesta v Európe a krajinách NATO“. S týmto názorom „Trump súhlasil“.

Ruský zločin: Matky nad rakvami svojich detí

Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel aj na pohrebe...
V interiéri pravoslávneho kostola sa ozýval...
+14Počas dňa pochovali aj ďalšie obete útoku vo...

Pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, Zelenskyj uviedol, že Trump je „pripravený poskytnúť Ukrajine záruky bezpečnosti“. Hoci „všetky detaily formátu podpory od USA (backstop) nie sú známe“, práca na zárukách bude pokračovať.

Bunker, protiletecký kryt Čítajte viac Nemci sa chcú chrániť pred Rusmi. Z pivníc si stavajú bunkre
