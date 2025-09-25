Absurdný verdikt z Moskvy: Riaditeľku estónskeho múzea odsúdili v neprítomnosti na 10 rokov za transparent s Putinom

Súd v Moskve vyniesol svoj verdikt v neprítomnosti obžalovanej. Okrem straty slobody Marii Smorževskihh-Smirnovovej aj na päť rokov zakázal spravovať webové stránky. Prokuratúra pre odsúdenú žiadala vyšší trest – 12 rokov väzenia.
Smorževskihh-Smirnovová je od leta 2024 na zozname osôb, po ktorých pátra ruské ministerstvo vnútra.
V Rusku bola Smorževskihh-Smirnovová obvinená v súvislosti s tým, že 9. mája v rokoch 2023 a 2024 bola nápomocná pri tom, keď bol na hradbách Narvského hradu, v ktorom sa nachádza aj múzeum, vyvesený bilbord s vyobrazením ruského prezidenta Vladimira Putina a nápisom „Putin – vojnový zločinec" v angličtine.
Transparent bol viditeľný aj v ruskom meste Ivangorod, ktoré sa rozprestiera na opačnom brehu rieky Narva tvoriacej prirodzenú hranicu medzi Estónskom a Ruskom.
Spomínaná kampaň Narvského múzea sa začala v roku 2023 po tom, čo bola na brehu Narvy v ruskom Ivangorode nainštalovaná veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa smerom na estónsku stranu vysielal koncert ku Dňu víťazstva so sovietskymi a ruskými vlasteneckými piesňami.