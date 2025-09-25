V Prahe zadržali gang cudzincov, ktorý stál za vraždou seniora a viacerými lúpežami

„Boli tam dva spôsoby, ktorými páchali trestnú činnosť. Jednak si vytipovali starších ľudí, ktorým ponúkali remeselné práce na ich domoch, pričom uvádzali nízku cenu. Po tom, čo im bola vyplatená záloha, sa už neukázali alebo tam urobili len základné práce a následne žiadali niekoľkonásobok pôvodnej sumy. Občas pritom použili nátlak alebo aj násilie voči týmto osobám,“ opísal činnosť skupiny Strach.
„V niektorých prípadoch išli rovno na lúpež – to znamená, že sa vlámali do objektu a následne napadli ľudí, ktorí boli vo vnútri,“ pokračoval šéf takzvanej mordparty. Takto podľa neho došlo aj k vražde v Kunraticiach v noci na 15. augusta tohto roku: dvaja páchatelia sa vlámali do seniorovho rodinného domu, ktorý poznali vďaka predchádzajúcemu vytipovaniu, a išli doň cielene.
Dvoch členov gangu zadržala zásahová jednotka v ČR a obvinila ich z lúpeže, za čo im hrozí maximálne 12 rokov väzenia. Ďalších podozrivých, na ktorých bol vydaný európsky zatykač, dopadla polícia v Rumunsku a Maďarsku a pražskí policajti budú žiadať o ich vydanie do Česka. Za vraždu spáchanú trýznivým spôsobom a s majetkovým motívom možno v tuzemsku uložiť trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov, prípadne aj výnimočný trest.Čítajte viac Hľadali ho 11 rokov. Polícia pri bežnej prehliadke chytila odsúdeného Čecha, vydával sa za Slováka