Hrozivý nález. Žena mala 20 rokov v mrazničke telo svojej dospelej dcéry



Japonská polícia vo štvrtok oznámila zadržanie 75-ročnej ženy, ktorá sa údajne priznala, že v mraziacom boxe 20 rokov uchovávala telo svojej dcéry, píše agentúra AFP.

25.09.2025 14:58
Vyšetrovatelia podľa hovorcu polície v utorok našli telo dospelej ženy v mraziacom boxe v dome v prefektúre Ibaraki severovýchodne od Tokia. Zadržaná Keiko Mori údajne povedala, že ide o jej dcéru Makiko, ktorá sa narodila v roku 1975. Telo bolo v štádiu rozkladu a príčinu smrti určia na základe pitvy.

Mori prišla v utorok s blízkou osobou na políciu a nahlásila, že v mraziacom boxe má telo svojej dcéry. Keď vyšetrovatelia spoločne s Mori prišli do jej domu, našli v mraziacom boxe telo oblečené v bielom tričku a spodnej bielizni kľačiace tvárou nadol.

Zadržaná žena vyšetrovateľom povedala, že v dome sa šíril zápach z mŕtveho tela, a tak kúpila mraziaci box, kam dcérino telo vložila. Okrem Makiko má Mori niekoľko ďalších detí. Tento mesiac zomrel jej manžel a odvtedy žila sama.

