Nórsko zabavilo dron, ktorý pri medzinárodnom letisku v Osle ovládal cudzinec

Muž vo veku okolo 50 rokov s dronom lietal v zakázanom priestore bez ovplyvňovania letovej prevádzky, povedala šéfka miestnych policajných vyšetrovateľov Lisa Mari Lökkeová. Uviedla, že muž nebol zadržaný, ale bude ho vypočúvať polícia. Jeho štátna príslušnosť nespresnila.
Letisko v Osle bolo už začiatkom týždňa uzavreté, rovnako kvôli nahláseniu dronu v jeho blízkosti.
Drony boli v noci na dnes hlásené tiež v blízkosti niekoľkých dánskych letísk, v Aalborgu letisko dokonca kvôli tomu na niekoľko hodín prerušilo prevádzku. Podľa dánskej vlády incidenty nie sú náhodné a je za nimi podľa všetkého profesionálny aktér.
Kvôli preletu dronov bolo už v pondelok večer zatvorené letisko v dánskom hlavnom meste Kodani. Dánska premiérka Mette Frederiksenová poukázala na možnú súvislosť s nedávnym preletom ruských dronov nad Poľskom a ruských stíhačiek nad vzdušným priestorom Estónska. Ani pri posledných incidentoch však pre ruskú väzbu nie sú dôkazy. Dánska polícia už skôr uviedla, že nemá indície, že by spolu dronové incidenty na letiskách v Kodani a Osle súviseli.
Moskva odmieta špekulácie o jej podiele na posledných incidentoch v Dánsku ako absurdné, uviedlo dnes ruské veľvyslanectvo v Dánsku. Vo vyhlásení na platforme Telegram označilo hlásené narušenia vzdušného priestoru pri dánskych letiskách za zinscenovanú provokáciu, ktorá má vytvoriť zámienku na stupňovanie napätia.