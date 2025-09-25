Pravda Správy Svet Nórsko zabavilo dron, ktorý pri medzinárodnom letisku v Osle ovládal cudzinec

Nórsko zabavilo dron, ktorý pri medzinárodnom letisku v Osle ovládal cudzinec

Nórska polícia v stredu zabavila dron, ktorý blízko medzinárodného letiska v Osle ovládal muž pôvodom zo zahraničia. Polícia to oznámila dnes. Ide o ďalší z incidentov tohto druhu v Škandinávii z posledných dní, pripomína agentúra AFP.

25.09.2025 16:17
debata (8)
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor. Varšava ich zostrelila
Video

Muž vo veku okolo 50 rokov s dronom lietal v zakázanom priestore bez ovplyvňovania letovej prevádzky, povedala šéfka miestnych policajných vyšetrovateľov Lisa Mari Lökkeová. Uviedla, že muž nebol zadržaný, ale bude ho vypočúvať polícia. Jeho štátna príslušnosť nespresnila.

Letisko v Osle bolo už začiatkom týždňa uzavreté, rovnako kvôli nahláseniu dronu v jeho blízkosti.

Drony boli v noci na dnes hlásené tiež v blízkosti niekoľkých dánskych letísk, v Aalborgu letisko dokonca kvôli tomu na niekoľko hodín prerušilo prevádzku. Podľa dánskej vlády incidenty nie sú náhodné a je za nimi podľa všetkého profesionálny aktér.

dánsko letisko Aalborg Čítajte viac Dánsko opäť v pohotovosti. Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony. Podľa vlády však nie sú dôkazy o väzbe na Rusko

Kvôli preletu dronov bolo už v pondelok večer zatvorené letisko v dánskom hlavnom meste Kodani. Dánska premiérka Mette Frederiksenová poukázala na možnú súvislosť s nedávnym preletom ruských dronov nad Poľskom a ruských stíhačiek nad vzdušným priestorom Estónska. Ani pri posledných incidentoch však pre ruskú väzbu nie sú dôkazy. Dánska polícia už skôr uviedla, že nemá indície, že by spolu dronové incidenty na letiskách v Kodani a Osle súviseli.

Moskva odmieta špekulácie o jej podiele na posledných incidentoch v Dánsku ako absurdné, uviedlo dnes ruské veľvyslanectvo v Dánsku. Vo vyhlásení na platforme Telegram označilo hlásené narušenia vzdušného priestoru pri dánskych letiskách za zinscenovanú provokáciu, ktorá má vytvoriť zámienku na stupňovanie napätia.

Mantis, Patriot Čítajte viac Čím Slovensko chráni nebo? Ochranu pred dronmi máme, podľa Kaliňáka je problémová. Armáda hovorí iné
Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nórsko #Oslo #drony