Niečo sa deje. Minister Hegseth zvolal stovky generálov na tajné stretnutie. Rozkaz sa týka veliteľov po celom svete

Podľa viac než desiatich osôb oboznámených so situáciou sa príkaz vzťahuje prakticky na všetkých veliteľov s hodnosťou brigádneho generála alebo vyššou, respektíve ich námorné ekvivalenty, ktorí pôsobia v riadiacich funkciách. Stretnutie je naplánované na utorok v Quantico, uviedol The Washington Post. „Hegseth sa obráti na svojich vysokých vojenských veliteľov začiatkom budúceho týždňa,“ potvrdil hovorca Pentagónu Sean Parnell, bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti.
Rozkaz sa týka veliteľov po celom svete vrátane tých, ktorí pôsobia v konfliktných oblastiach v Európe, na Blízkom východe či v Ázii. Nevzťahuje sa na generálov a admirálov v štábnych pozíciách. „Ľudia sú veľmi znepokojení. Nemajú predstavu, čo to znamená,“ uviedol jeden zo zdrojov. Iný dodal, že takýto spôsob zvolania vrcholných veliteľov je nezvyklý a vyvoláva bezpečnostné otázky: „Nezoberiete každého generála a admirála z Pacifiku do jednej auly pri D.C. bez toho, aby ste povedali, o čo ide.“
Tento krok prichádza po sérii zásadných rozhodnutí Hegsetha, ktorý od nástupu do funkcie presadil zníženie počtu generálov a admirálov o najmenej 20 percent, pričom plánuje aj ďalšie škrty. V máji oznámil, že počet štyroch hviezdičiek na aktívnej službe klesne minimálne o pätinu. Súčasne prebieha aj snaha o reorganizáciu velenia a o rebranding ministerstva obrany na „Ministerstvo vojny“.
Hegseth v posledných mesiacoch odvolal viacerých vysokopostavených dôstojníkov bez uvedenia dôvodu. Medzi nimi boli šéf vojenskej spravodajskej služby DIA generálporučík Jeffrey Kruse, veliteľka námornej rezervy viceadmirálka Nancy Lacore či kontradmirál Milton Sands z námorných špeciálnych síl. Už skôr administratíva prezidenta Donalda Trumpa odvolala aj predsedu Zboru náčelníkov štábov generála Charlesa Q. Browna Jr., šéfku námorníctva admirálu Lisu Franchetti, veliteľku pobrežnej stráže admirálu Lindu Fagan či zástupcu náčelníka štábu letectva generála Jamesa Slifea.
Niekoľko zdrojov pripomenulo, že mnohé z odvolaných osôb boli ženy. Hegsethove kroky preto vyvolávajú obavy z destabilizácie velenia. „Celé je to čudné," zhodnotil jeden z amerických predstaviteľov pre The Washington Post.