Abbás v prejave k OSN odsúdil útok Hamasu spred dvoch rokov, Izrael obvinil z genocídy

Šéf palestínskej autonómie Mahmúd Abbás dnes v prejave na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN opäť odsúdil útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a uviedol, že Palestínčania odmietajú antisemitizmus. Palestínske teroristické hnutie Hamas opätovne vyzval, aby zložilo zbrane. Abbás, ktorý hovoril prostredníctvom videoprenosu, keďže mu Spojené štáty nedali vízum, zároveň vyhlásil, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu, a vyzval všetky zostávajúce krajiny, aby uznali budúci palestínsky štát. Ten už uznáva viac ako tri štvrtiny štátov OSN.

25.09.2025 17:05
Mahmúd Abbás Foto: ,
Na videoobrazovke palestínsky prezident Mahmúd Abbás vystupuje s prejavom na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku 25. septembra 2025.
„Napriek všetkému, čím náš ľud trpel, odmietame to, čo Hamas vykonal 7. októbra 2023,“ povedal dnes Abbás s odvolaním sa na útok, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili v Izraeli približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. V odvete za tento útok Izrael začal masívne bombardovanie a následne aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy, ktoré Hamas ovládol v roku 2007 po bojoch s konkurenčným Fatahom vedeným Abbásom. Abbás je šéfom palestínskej autonómie, ktorá sídli v Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Abbás dnes v prejave k Valnému zhromaždeniu OSN obvinil Izrael z genocídy voči Palestínčanom v Pásme Gazy. „To, čo Izrael robí, nie je len agresia, je to vojnový zločin a zločin proti ľudskosti…, ktorý sa do histórie a do svedomia ľudstva zapíše ako jedna z najstrašnejších kapitol humanitárnych tragédií 20. a 21. storočia,“ vyhlásil Abbás. „Náš palestínsky ľud v Pásme Gazy čelí genocíde, deštrukcii, hladovaniu a vysídľovaniu,“ dodal. Podľa neho túto „genocídu“ vedú izraelské „okupačné sily, ktoré zabili a zranili viac ako 220 000 Palestínčanov, z ktorých väčšina bola neozbrojená – deti, ženy aj starší ľudia“. Šéf palestínskej autonómie vyzval Izrael, aby prestal používať hladovanie ako zbraň.

Z genocídy v Pásme Gazy vinia Izrael aj niektoré krajiny a mimovládne organizácie, vrátane niekoľkých izraelských. K podobnému záveru dospela aj nezávislá vyšetrovacia komisia OSN. Tento rok v auguste panel OSN oznámil, že v Gaze panuje hladomor. Izraelská vláda obvinenia z genocídy odmieta a popiera, že by v Gaze bol hladomor. Už vlani v novembri vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre podozrenie zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gazy.

Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládanej Hamasom, izraelská armáda od októbra 2023 zabila v Pásme Gazy viac než 65 400 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, OSN považuje za spoľahlivé. Podľa rôznych mimovládnych organizácií tvorili viac ako 80 percent palestínskych obetí civilisti.

Abbás ďalej vyhlásil, že Palestínčania odmietajú antisemitizmus, a kritizoval, že niektorí obviňujú z antisemitizmu propalestínskych aktivistov. „Odmietame zamieňanie solidarity s palestínskou otázkou s antisemitizmom, ktorý odmietame na základe našich hodnôt. Odmietame antisemitizmus,“ zdôraznil.

Šéf palestínskej autonómie tiež uviedol, že Hamas nebude zohrávať žiadnu úlohu v palestínskej správe, a zdôraznil, že toto hnutie aj jeho spriaznené frakcie musia odovzdať zbrane. Dodal, že Palestínska národná správa, na čele ktorej stojí Abbás, je pripravená prevziať plnú zodpovednosť za vládu a bezpečnosť na palestínskych územiach.

V relatívne krátkom prejave Abbás poďakoval svetovým lídrom, ktorí vo vojne v Gaze podporujú Palestínčanov kritikou izraelskej ofenzívy. Tú čoraz väčšia časť medzinárodného spoločenstva považuje za neprimeranú odvetu za teroristický útok Hamasu. Izraelská vláda ofenzívu obhajuje ako akt sebaobrany s cieľom zničiť Hamas a oslobodiť rukojemníkov.

Abbás dodal, že uznanie palestínskeho štátu ďalšími krajinami dalo Palestínčanom nádej na mier a ukončenie konfliktu s Izraelom. V posledných dňoch uznali Palestínsky štát, ktorý zatiaľ fakticky neexistuje, Francúzsko, Británia, Austrália, Kanada či Portugalsko. Ich rozhodnutie odsúdili Izrael a Spojené štáty. Prejav k Valnému zhromaždeniu OSN Abbás zakončil slovami, že Palestínčania neopustia svoju vlasť.

