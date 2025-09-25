Pravda Správy Svet Ruské stíhačky sa priblížili k Lotyšsku, z Litvy vzlietli dva maďarské gripeny

Ruské stíhačky sa priblížili k Lotyšsku, z Litvy vzlietli dva maďarské gripeny

Dve bojové lietadlá JAS Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli vo štvrtok z litovskej vojenskej základne Šiauliai v rámci hliadkovania krajín NATO nad Baltským morom v reakcii na päť ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k lotyšskému vzdušnému priestoru. Podľa servera nepszava.hu to oznámilo vo štvrtok velenie vzdušných síl NATO.

25.09.2025 20:35
debata (5)

Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31. „Maďarsko demonštruje svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla,“ ocenilo NATO maďarskú misiu v Pobaltí.

Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing, dodáva nepszava.hu.

