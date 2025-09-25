Prezidentov predvolebný sľub má trpké následky: tisíce detí sa priotrávili bezplatnými obedmi

Národná agentúra pre výživu (BGN) zaznamenala medzi januárom a koncom júna najmenej 1 376 prípadov otravy jedlom, ktoré tento týždeň vzrástli na 4 711 prípadov z celkom jednej miliardy uvarených porcií. Okrem toho, že nebezpečné kuchyne boli uzavreté, vznikli aj pracovné skupiny z odborníkov na výživu a zdravotníkov dohliadajúcich na stravovanie, povedal šéf agentúry Dadan Hindayana.
Vládne úrady však identifikovali vyše 5-tisíc otrávených detí, ministerstvo zdravotníctva 5 207 prípadov a Agentúra pre kontrolu potravín a liečiv 5 320 prípadov, uviedla prezidentská kancelária.
Najpostihnutejšou provinciou je Západná Jáva, kde dodnes podľa tamojšieho guvernéra ochorelo najmenej 1775 detí, ktoré sa sťažovali na dýchavičnosť, nevoľnosť, závraty a silné bolesti brucha.
Nemusí však ísť o konečné čísla. „Skutočný počet prípadov je pravdepodobne oveľa vyšší, pretože mnoho ľudí sa zdráha nahlásiť, čo sa skutočne stalo. Kvôli obavám o zdravie vyzývame na pozastavenie programu,“ uviedla nezisková organizácia Centrum pre strategické rozvojové iniciatívy Indonézie.
„Bezpečnosť detí musí byť nadradená politickým cieľom vlády, preto vyzývame prezidenta na pozastavenie programu a vykonanie dôkladného vyhodnotenia,“ dodala dozorná skupina Indonézska sieť pre monitorovanie vzdelávania.
Subiantov program jedál zadarmo, ktorý má len tento rok prísť na viac ako desať miliárd dolárov, sa začal v januári. Išlo o hlavný bod minuloročnej predvolebnej kampane bývalého generála Subianta, ktorý sľuboval, že do roku 2029 sa zadarmo poskytované jedlo za celkových 28 miliárd dolárov dostane k takmer 90 miliónom detí a tehotných žien z 283 miliónov obyvateľov krajiny.
Verejnosť ale okrem otráv kritizuje aj vysoké náklady, kvôli ktorým muselo niekoľko ministerstiev zoškrtať svoje rozpočty niekedy až na polovicu.Čítajte viac Voda v bazéne sa zafarbila dožlta. Dve desiatky ľudí sa vo Varšave náhle otrávili