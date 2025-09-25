Pravda Správy Svet Poľsko zakázalo vstup proruskej moldavskej političke Irine Vlahovej

Estónsko uvalilo sankcie na bosnianskosrbského vodcu Milorada Dodika a proruskú moldavskú političku Irinu Vlahovú za ich separatistickú politiku v domovských krajinách. Vlahovej zakázalo vstup na svoje územie aj Poľsko a obvinilo ju, že pomáha Rusku zasahovať do parlamentných volieb v Moldavsku. Uviedli to vo štvrtok agentúry PAP a HINA.

25.09.2025 21:38
Poľská hranica / Poľsko / Foto:
Estónsko sa v prípade Dodika pripojilo k Slovinsku, Nemecku a Rakúsku, ktoré naňho uvalili sankcie pre útoky na ústavný poriadok Bosny a Hercegoviny. Dodik je na sankčnom zozname USA od roku 2017 a v roku 2022 boli sankcie rozšírené pre podkopávanie Daytonskej mierovej dohody.

Sankcie voči proruskej političke prichádzajú len niekoľko dní pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Moldavsku. „Rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na aktivity pani Iriny Vlahovej, ktoré sú v rozpore so záujmami Poľskej republiky zameranými na udržanie stability v regióne,“ uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Zákaz vstupu bude platiť päť rokov.

Zaútočí Rusko z Podnesterska na Ukrajinu a Moldavsko? (Archívne video)
Video

„Ruská federácia bezprecedentným a nezákonným spôsobom zasahuje do politických procesov vrátane príprav parlamentných volieb v Moldavskej republike, ktoré sú naplánované na 28. septembra tohto roku,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podobné kroky voči Vlahovej podnikli Kanada a Litva.

Moldavský premiér Dorin Recean v stredu varoval, že Ruská federácia vynakladá stovky miliónov eur na „prevzatie moci“ a zmenu proeurópskeho kurzu krajiny a Moldavsko ovplyvňuje prostredníctvom proruských politikov, ako je Irina Vlahová.

Väčšina moldavských prieskumov naznačuje víťazstvo v súčasnosti vládnucej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS). Nie je však isté, či si dokáže v parlamente udržať absolútnu väčšinu.

