Z väzenia na front a späť za mreže. Ruskí zločinci, ktorí vstúpili do armády, musia rátať s prísnejšími trestami

Trestný zákon čakajú tri podstatné zmeny. „Návrh sa týka dezercie, opustenia vojenskej jednotky bez povolenia a vyhýbaniu sa vojenskej službe predstieraním choroby," ozrejmila agentúra TASS. Súdy budú môcť vynášať prísnejšie rozsudky počas mobilizácie, stanného práva alebo ozbrojeného konfliktu. Znamená to, že pokiaľ Putinova armáda povedie boje proti Ukrajine, tak Rusov, ktorí vymenili väzenskú rovnošatu za vojenskú uniformu, za porušenie zákona môžu odsúdiť na dlhoročné tresty odňatia slobody. Už teraz sú vysoké, po novom budú ešte drsnejšie.
Najprv pripomeňme, že odsúdení Rusi môžu podpísať kontrakt s ministerstvom obrany s vedomím, že velitelia ich takmer určite pošlú do zóny bojových operácií (často do prvej línie). Keď túto možnosť zaviedli, kriminálnik sa musel zaviazať, že odslúži najmenej šesť mesiacov a potom si nemusí odpykať zvyšok trestu, ale vráti sa do slobodného života. Od minulého roku rezort obrany vyžaduje od trestancov, aby boli vo vojsku minimálne dvanásť mesiacov.Čítajte viac Trump rokoval so Zelenským: Ukrajina by mohla dobyť svoje územie späť a možno zájsť aj ďalej. Štáty NATO by mali ruské stroje vo svojom vzdušnom priestore zostreliť
Vlani sa predĺžila služba odsúdených v armáde, teraz im môže pribudnúť viac rokov pobytu za mrežami. Za dezerciu im bude hroziť trest odňatia slobody od 10 do 20 rokov (doteraz vojakov môžu potrestať väzením od 5 do 15 rokov). „Za neoprávnené opustenie jednotky alebo nedostavenie sa do služby včas bez závažného dôvodu dva až desať dní môžu odsúdiť na 2 až 6 rokov (v súčasnosti do 5 rokov," upozornil server Medusa.
Výška trestu je odstupňovaná. V prípade, že niekto ignoruje svoje povinnosti viac ako mesiac, za mreže ho po novom budú môcť poslať na 7 až 12 rokov. Sprísnená novela počíta aj s tvrdšími trestami pre simulantov: kto by predstieral ochorenie, aby sa vyhol službe v armáde, môže byť odsúdený na 7 až 12 rokov nepodmienečne (v v súčasnosti je to päť až desať rokov).
Vláda v dôvodovej správe k návrhu uviedla, že novela trestného zákona je nevyhnutná z tohto dôvodu: „Zámerom je vytvoriť dodatočné záruky vojenskej bezpečnosti Ruskej federácie a obranyschopnosti štátu".
Prvý podpredseda parlamentného výboru pre obranu Alexej Žuravľov vyhlásil, že návrh podporí, ale podľa neho by sa dal ešte vylepšiť. Poznamenal, že novela by sa mala takpovediac prispôsobiť realite frontu. Zdôraznil pritom, že štát sa mal už skôr postaviť tvrdšie proti dezertérom. „Je najvyšší čas nastoliť poriadok medzi nimi. V skutočnosti by mali byť súdení podľa zákonov v čase vojny, oveľa účinnejšími ako sú tie, čo platia v súčasnosti. Počas Veľkej vlasteneckej vojny bolo zvykom zastreliť zradcov na mieste a takáto prax by bola užitočná aj dnes," povedal Žuravľov pre server Gazeta.Čítajte viac Blanár chce veriť, že drony, ktoré boli zostrelené v Poľsku, mali skončiť na Ukrajine. Slovensko by sa neubránilo, povedal Pellegrini
Vyskytujú sa prípady dezercie odsúdených nielen zo zóny bojových operácií, ale aj zo základní, kde absolvujú výcvik. Napríklad v máji tohto roku sa objavila správa, že pri Rostove na Done utieklo desať trestancov, ktorí podpísali kontrakt s ministerstvom obrany. Štyroch z nich chytili veľmi rýchlo, ďalších dvoch neskôr, o osude ostatných štyroch sa médiá vtedy nezmienili.
Server Insider v auguste tohto roku napísal, že od februára 2022, keď Putinova armáda vtrhla na Ukrajina, odsúdili v Rusku viac ako 18-tisíc mužov za dezerciu. Počas prvého roku vojny ich bolo necelých 900, v roku 2023 už viac ako 4300 a vlani približne 8500. V tomto roku sa počet potrestaných blíži už k 5-tisícom.
Priemerná dĺžka trestu vychádza na štyri roky. Najprísnejšie potrestali jedného dezertéra na trinásť rokov odňatia slobody (pripomeňme, že horná trestná sadzba je doteraz 15 rokov, po novom to bude až 20 rokov).
Koľko mohlo byť dokopy ruských dezertérov (čiže aj neodsúdených) za viac ako tri a pol roka ruskej vojny proti Ukrajine? Server Važnyje istorii na jar 2025 napísal, že ich je okolo 49-tisíc. Ukrajina v staršej správe tvrdila, že od februára 2022 do decembra 2024 narátala viac ako 50-tisíc ruských dezertérov. Úrady v Moskve nezverejňujú oficiálne údaje o týchto počtoch, treba preto vychádza z toho, že ide o neoverené informácie.