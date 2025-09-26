5:00 Zástupcovia viacerých európskych krajín súkromne varovali agresorskú krajinu Rusko, že NATO je pripravené zostreliť ruské lietadlá, ktoré narušia vzdušný priestor aliancie, napísala agentúra Bloomberg a odvolala sa na vlastné zdroje.
Podľa agentúry sa tento týždeň v Moskve uskutočnilo „napäté“ stretnutie diplomatov z Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka s ruskými zástupcami. Vyjadrili znepokojenie nad vniknutím troch stíhačiek MiG-31 do estónskeho vzdušného priestoru. Nemenovaní účastníci rozhovoru pre agentúru Bloomberg uviedli, že po rozhovore európski diplomati dospeli k záveru, že narušenie bolo úmyselnou taktikou schválenou ruským velením.
Európski vyslanci tiež uviedli, že NATO je pripravené reagovať na ďalšie narušenia svojho vzdušného priestoru, a to aj zostrelením ruských lietadiel, uviedla agentúra Bloomeberg.
Ruský veľvyslanec vo Francúzsku Alexej Meškov v rozhovore pre spravodajský kanál RTL povedal, že potenciálne zostrelenie ruského lietadla v spojeneckom vzdušnom priestore „by bolo vojnou“.
„Viete, existuje veľa lietadiel NATO, ktoré narúšajú ruský vzdušný priestor, či už úmyselne alebo nie, ale stáva sa to pomerne často. A nezostrelia ich,“ vyhlásil veľvyslanec bez toho, aby uviedol príklad.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí ministrov zahraničných vecí G20 uviedol, že NATO a Európska únia vyhlásili Rusku skutočnú vojnu prostredníctvom Ukrajiny a už sa jej priamo zúčastňujú.
"Jasným príkladom je kríza na Ukrajine, vyprovokovaná kolektívnym Západom, prostredníctvom ktorej NATO a Európska únia chcú vyhlásiť, už vyhlásili, skutočnú vojnu mojej krajine a priamo sa jej zúčastňujú,“ povedal šéf ruskej diplomacie.
Podľa zdrojov agentúry Bloomberg si ruskí predstavitelia počas stretnutia s diplomatmi v Moskve urobili detailné nahrávky rozhovoru. Európania predpokladajú, že sa tak stalo s cieľom predložiť ruskému vedeniu podrobnú správu o postoji NATO.
Reportéri agentúry Bloomberg tiež povedali, že Rusi na stretnutí uviedli, že invázia lietadiel bola reakciou na útoky Ukrajiny na okupovaný Krym. Ruskí predstavitelia povedali, že tieto útoky by neboli možné bez podpory NATO, a preto sa Moskva domnieva, že je už zapojená do konfrontácie so Západom vrátane európskych krajín.
Tieto komentáre prichádzajú uprostred rastúceho napätia medzi Moskvou a NATO, keďže spojenci v posledných týždňoch obvinili Rusko z viacerých narušení vzdušného priestoru, napísal server Kyiv Independent. Americký prezident Donald Trump nedávno povedal, že krajiny NATO by mali zostreliť ruské lietadlá narušujúce ich vzdušný priestor, čo privítalo mnoho východných členov.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že aliancia bude na podobné incidenty vždy reagovať s pokojným odhodlaním. Doplnil, že ak to bude potrebné, je NATO pripravené lietadlá vyhodnotené ako nebezpečenstvo aj zostreliť.
„Ak je to potrebné. Takže v tomto úplne súhlasím s prezidentom Trumpom: ak je to potrebné,“ povedal Rutte v rozhovore pre program „Fox & Friends“ televízie Fox News. Dodal, že vojaci NATO sú vycvičení na posudzovanie takýchto hrozieb a na určenie, či môžu eskortovať ruské lietadlá zo spojeneckého územia alebo podniknúť proti nim ďalšie kroky.
Postoj NATO je podľa agentúry AFP pomerne priamy – ak sa Aliancia domnieva, že lietadlo predstavuje hrozbu, je pripravená strieľať.
„Môžete si byť istí, že urobíme všetko, čo je potrebné na obranu našich miest, našich ľudí, našej infraštruktúry,“ povedal tento týždeň Rutte. „To neznamená, že vždy okamžite zostrelíme lietadlo,“ dodal.
To potvrdzujú nedávne incidenty nad Poľskom a Estónskom. Keď približne 20 ruských dronov preletelo cez Poľsko, NATO zostrelilo tú časť z nich, ktoré boli považované za hrozbu.
Na druhej strane o niekoľko dní neskôr, keď tri ozbrojené ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor nad Fínskym zálivom na približne 12 minút, lietadlá NATO iba „eskortovali lietadlo bez eskalácie“, povedal Rutte. „Nebola posúdená žiadna bezprostredná hrozba,“ povedal šéf Aliancie.