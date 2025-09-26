Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo bývalého šéfa FBI z dvoch trestných činov

Comey je dlhodobým kritikom Trumpa, ktorý pred niekoľkými dňami verejne vyzval americkú ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby proti bývalému riaditeľovi FBI a ďalším osobám, ktorých označil za nepriateľov, podnikla kroky.Čítajte viac Bývalý šéf FBI Comey čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z výzvy na atentát na Trumpa
„Nikto nie je mimo zákon,“ uviedla Bondiová vo vyhlásení, keď ministerstvo spravodlivosti oznámilo obvinenie Comeyho zo spáchania „závažných trestných činov“.
Americký prezident vo štvrtok Comeyho obvinenia privítal a dodal, že je „jedným z najhorších ľudí, akým táto krajina kedy čelila“.
Bývalý riaditeľ FBI vo štvrtok trval na svojej nevine. „Moja rodina a ja už roky vieme, že postaviť sa proti Donaldovi Trumpovi má svoju cenu, ale nevieme si predstaviť žiť inak,“ povedal vo videu zverejnenom na Instagrame. „Nebojím sa a dúfam, že ani vy,“ dodal.Čítajte viac Umyje si Trump ruky nad ruskou vojnou proti Ukrajine?
V prípade usvedčenia hrozí Comeymu podľa federálnej prokurátorky Lindsey Halliganovej až päť rokov väzenia.
„Príliš dlho predchádzajúce skorumpované vedenie a ich podporovatelia zneužívalo federálne orgány na presadzovanie práva,“ povedal súčasný riaditeľ FBI Kash Patel. „Nikde nebola táto politizácia vymáhania práva tak do očí bijúca ako počas podvodu s názvom Russiagate, hanebnej kapitoly histórie, ktorú naďalej vyšetrujeme a odhaľujeme,“ dodal s odvolaním sa na kauzu ohľadom vplyvu Ruska na výsledky volieb z roku 2016.