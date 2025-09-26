Trump: Izraelu Západný breh Jordánu anektovať nedovolím

„Dnes sme sa rozprávali s Bibim Netanjahuom a hovorili sme so všetkými lídrami na Blízkom východe, ktorí sú skvelí ľudia, a sme celkom blízko k dohode o Gaze a možno aj k mieru,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.Čítajte viac Netanjahu letel do USA obchádzkou kvôli zatykaču. Stretne sa opäť s Trumpom a pripravuje ostrý prejav v OSN
Reportéri sa amerického prezidenta tiež spýtali, či arabským lídrom počas ich utorkového stretnutia sľúbil, že zabráni akejkoľvek anexii zo strany Izraela. „Nedovolím Izraelu anektovať Západný breh Jordánu… Nie, nedovolím to. Nestane sa to," odpovedal Trump.
Izraelský premiér prisľúbil, že nedovolí vznik Palestínskeho štátu, a krajne pravicoví členovia jeho vlády pohrozili anexiou Západného brehu v reakcii na nedávne uznanie palestínskej štátnosti viacerými západnými krajinami.
Na otázku, či varoval Netanjahua pred takýmto krokom, keď spolu vo štvrtok hovorili, Trump odpovedal „áno, ale nedovolím to“. „Či som s ním hovoril alebo nie – hovoril som, ale nedovolím Izraelu anektovať Západný breh. Už toho bolo dosť. Je čas s tým prestať,“ dodal americký prezident.
Izraelský premiér má budúci týždeň v pondelok navštíviť Biely dom, pripomína AFP.