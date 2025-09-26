Financial Times: Babišov návrat k moci by mohol viesť k posunu síl v Európe a oživeniu V4

Babišov návrat by podľa denníka tiež mohol viesť k posunu pomeru síl v Európe a oživiť projekt V4, teda spolupráce Maďarska, Slovenska, Poľska a Česka, ktorý sa zadrhol v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Ak ANO po parlamentných voľbách zostaví vládu, je podľa FT otázne, do akej miery bude radikálna.
Denník pripomína, že podľa kritikov by výhra ANO posilnila ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vplyv v Európe, keďže Babiš je vraj podobne ako Viktor Orbán v Maďarsku či Robert Fico na Slovensku proti navyšovaniu vojenskej podpory napadnutej Ukrajine. FT tiež pripomínajú, že ANO v europarlamente založilo novú frakciu spoločne s francúzskym Národným združením (RN) či rakúskymi Slobodnými, teda krajne pravicovými stranami, ktoré historicky podporujú Rusko.Čítajte viac Vytvorí Babiš koalíciu s Orbánom a Ficom? Rusko pred voľbami zaplavuje Česko dezinformáciami
Babiš však podľa FT trvá na tom, že na rozdiel od Fica či Orbána, ktorí obaja od začiatku ruskej agresie na Ukrajine už navštívili Moskvu, s Putinom nikdy nehovoril. Útok na Ukrajinu označil za veľkú chybu, verí však tiež, že ruská hrozba je preceňovaná, zvlášť pri porovnaní so silou NATO. „Putina sa vážne nebojím, pretože sme už silní,“ citujú Babiša Financial Times.
FT pripomínajú, že Babiš sa dlho snažil prezentovať ako iný podnikateľ, ktorý sa dal na politiku: terajší americký prezident Donald Trump. Rovnako ako on sa postupne posúval doprava, brojil proti migrácii a tomu, čo vníma ako snahy Bruselu obmedziť českú suverenitu. Denník tiež spomína pokračujúce spory okolo koncernu Agrofert a zisku dotácií. Pripomína, že Babiš trvalo odmieta pochybenia a požiadavky, aby dotácie vrátil, považuje za „výmysly z Bruselu a všetkých tamojších neokomunistických pirátov“.Čítajte viac Česko ide od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde
Babišovo víťazstvo by podľa denníka znamenalo, že sa k moci v strednej Európe po poľskom prezidentovi Karolovi Nawrockom dostane ďalší Trumpov obdivovateľ. Denníku však Babiš povedal, že nepristúpi na Trumpovo želanie, aby krajiny NATO na svoju obranu dávali päť percent HDP, pretože to je nezlučiteľné s jeho plánmi na iné výdavky. „Ak mi Trump povie, že mám skočiť z okna, tak neskočím,“ cituje Babiša britský denník.Čítajte viac Nawrocki odstrihol Ukrajincov od Starlinku. Vypol internet armáde, školám i nemocniciam
Šéf hnutia ANO tak argumentom, že peniaze daňových poplatníkov môžu byť využité lepšie ako na zásoby zbraní, môže podľa FT sťažiť snahy EÚ a NATO o zachovanie jednoty v otázkach obrany, o čo sa až doteraz snažil „pražský tandem“ premiéra Petra Fialu a prezidenta Petra Pavla.