Kartel, aký nemá obdoby. Šestica firiem vrátane giganta dostala miliardovú pokutu

Úrad vo vyhlásení uviedol, že spoločnosti Eni, Esso, Ip, Q8, Saras a Tamoil koordinovali stanovenie hodnoty biokomponentu zahrnutého v cenách palív, ktorý sa v rokoch 2019 až 2023 strojnásobil.
Vyšetrovanie, ktoré bolo spustené na základe podnetu oznamovateľa, odhalilo, že firmy realizovali paralelné zvyšovanie cien, ktoré sa do veľkej miery zhodovalo a bolo riadené priamou alebo nepriamou výmenou informácií medzi nimi.
„Kartel začal (s týmito aktivitami) 1. januára 2020 a pokračoval až do 30. júna 2023," skonštatoval úrad.