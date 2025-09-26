Pravda Správy Svet Kartel, aký nemá obdoby. Šestica firiem vrátane giganta dostala miliardovú pokutu

Taliansky protimonopolný úrad v piatok oznámil, že udelil pokuty v celkovej výške viac ako 936 miliónov eur šiestim energetickým spoločnostiam vrátane talianskeho giganta Eni za obmedzovanie hospodárskej súťaže pri predaji palív.

26.09.2025 09:54
Úrad vo vyhlásení uviedol, že spoločnosti Eni, Esso, Ip, Q8, Saras a Tamoil koordinovali stanovenie hodnoty biokomponentu zahrnutého v cenách palív, ktorý sa v rokoch 2019 až 2023 strojnásobil.

Vyšetrovanie, ktoré bolo spustené na základe podnetu oznamovateľa, odhalilo, že firmy realizovali paralelné zvyšovanie cien, ktoré sa do veľkej miery zhodovalo a bolo riadené priamou alebo nepriamou výmenou informácií medzi nimi.

„Kartel začal (s týmito aktivitami) 1. januára 2020 a pokračoval až do 30. júna 2023,“ skonštatoval úrad.

