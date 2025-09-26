Logo na fasáde, zablokovaný vstup. AfD prehrala súd o sídlo v Berlíne, na vypratanie má rok

Prenajímateľ vypovedal AfD zmluvu kvôli volebnému večierku, na ktorom strana slávila úspech vo februárových predčasných parlamentných voľbách. Získala v nich 20,8 percenta hlasov a svoj zisk z volieb v roku 2021 tak zdvojnásobila. Podľa prenajímateľa strana porušila zmluvu tým, že pri večierku vo dvore budovy v štvrti Reinickendorf premietala na fasádu logo AfD. Navyše vstup do budovy niekoľko hodín blokovali policajti, takže sa ďalší nájomcovia nemohli dostať do svojich kancelárií.
Súd dnes dal prenajímateľovi za pravdu, nevyhovel mu však v tom, aby bola výpoveď z nájmu okamžitá. Strane dal čas do 30. septembra budúceho roka, aby svoje berlínske ústredie presťahovala. Pôvodná nájomná zmluva bola platná do roku 2027.Čítajte viac AfD je v prieskume najsilnejšou nemeckou stranou, získala by 26 percent hlasov
Strana AfD je po februárových voľbách najsilnejšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme. Značné úspechy dosiahla aj v krajinských voľbách v Durínsku, Sasku a Brandenbursku, ktoré sa konali vlani v septembri. V Durínsku získala 32,8 percenta hlasov a vyhrala, v Sasku a Brandenbursku skončila na druhom mieste so ziskami 30,6 a 29,2 percenta hlasov. Podľa terajších prieskumov pred voľbami v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku, ktoré sa budú konať za rok, by mohla v týchto spolkových krajinách získať okolo 40 percent hlasov. V nedávnych komunálnych voľbách v Severnom Porýní-Vestfálsku svoj zisk z predchádzajúcich volieb strana strojnásobila.Čítajte viac Nemecká vláda ohlásila maratón reforiem. Prázdne slová a sociálne krutosti, reagujú kritici
V Nemecku sa v posledných mesiacoch debatuje, či AfD zakázať po tom, čo ju nemecká civilná kontrarozviedka BfV na začiatku mája označila za preukázateľne pravicovo extrémistickú. AfD takéto hodnotenie odmieta a obrátila sa kvôli tomu na súd. BfV potom uviedla, že do verdiktu nebude stranu verejne týmto termínom označovať. Podobný spor s AfD ale BfV v minulosti vyhrala.