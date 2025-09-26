Skoro ako v hoteli a môže si aj variť. Exprezident Sarkozy mieri do väzenia VIP kriminálnikov

Francúzske úrady sa k tomu zatiaľ nevyjadrili, ale ľudia oboznámení s francúzskym súdnym systémom tvrdia, že pravdepodobným miestom jeho uväznenia by mohla byť historická parížska väznica La Santé, v ktorej si časť svojich doživotných trestov odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známy tiež pod prezývkami Šakal alebo Carlos. A pobyt za múrmi tejto väznice zažil aj bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.Čítajte viac Parížsky súd potvrdil doživotný trest pre teroristu Šakala
„Je to väznica, ktorá sa najlepšie hodí pre osobu s jeho profilom,“ povedal agentúre Reuters zástupca odborového zväzu väzenských dozorcov Wilfried Fonck. Uviedol, že La Santé má krídlo pre „zraniteľné osoby“ – takzvané VIP priestory, kde boli v minulosti väznení významní politici, vrátane Sarkozyho bývalého poradcu Clauda Guéanta.
Väzni vo VIP krídle sú držaní v samostatných celách, na rozdiel od obvyklých trojlôžkových ciel, a z bezpečnostných dôvodov sú oddelení aj pri vonkajších aktivitách. Okrem toho však podmienky nie sú o nič lepšie ako inde vo väznici, kde sú cely obvykle veľké deväť až dvanásť metrov štvorcových, uviedol Fonck.
Julien Fischmeister z francúzskej sekcie Medzinárodného väzenského observatória uviedol, že väznica La Santé bola nedávno zrekonštruovaná, a preto má lepšie podmienky ako mnoho iných nápravných zariadení. Od renovácie majú podľa neho všetky cely vlastné sprchy. Sarkozy by mal tiež prístup k televízii, ale za túto výsadu by musel platiť 14 eur mesačne. V cele je aj pevná telefónna linka.
Fischmeister uviedol, že Sarkozy bude dostávať jedlo vo väznici, ale nápravné zariadenie taktiež umožňuje väzňom kupovať si produkty, aby si mohli pripravovať vlastné jedlo v celách. „Väzenie nikomu neprajeme, ale dokážeme oceniť, že tentoraz sa jedná o osobnosť zastupujúcu spoločenskú vrstvu, ktorá sa väzeniu obvykle vyhýba," dodal Fischmeister.
Väzenie môže byť pre Sarkozyho znepokojujúcim zážitkom, dodala agentúra Reuters, ktorá v tejto súvislosti pripomenula, že v čase výkonu prezidentskej funkcie bol Sarkozy známy tvrdým postojom k trestnej činnosti. Mladých búriacich sa obyvateľov z predmestia svojho času označil za „odpad“ a vyhrážal sa, že ich „vyčistí“ pomocou vysokotlakových vodných hadíc.
Rovnako ako mnoho väzníc vo Francúzsku je aj La Santé preplnená. Podľa údajov ministerstva spravodlivosti bol v auguste v zariadení určenom pre 657 väzňov zadržiavaný takmer dvojnásobný počet odsúdených.