Zelenského poradca verí, že Slovensko odmietne ruskú ropu, ak bude existovať iný zdroj dodávok

Slovensko bude súhlasiť s ukončením dovozu ruskej ropy, ak bude existovať iný zdroj dodávok. Takúto prognózu v rozhovore pre Espreso TV vyjadril Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podoľak sa zároveň domnieva, že táto záležitosť by mala byť vecou riadnej vnútornej diskusie v rámci Európskej únie.

26.09.2025 12:48
„Pri tomto je podľa mňa určite správny tlak Spojených štátov, ktoré hovoria, že dokážu úplne nahradiť ruský plyn americkým plynom alebo ruskú ropu americkou ropou. Existuje veľa možností,“ povedal Podoľak a poukázal napríklad na plyn a ropu zo severu Európy, Blízkeho východu, Ázie či dokonca z Afriky.

Podľa Podoľaka by mali byť v Európe úplne zakázané ruské energie. „A preto veľmi sympatizujem s týmto tlakom, ktorý sa Spojené štáty dnes snažia vyvíjať na Európu, čo sa týka tej či onej energetickej spolupráce s Ruskou federáciou.“

Zároveň tvrdí, že Západ musí priamo zaviesť sankcie voči kľúčovým príjemcom ruskej ropy a plynu. „Toto je Čína, toto je India a tak ďalej… Okrem toho musíme diverzifikovať. Taký je trh. A potom budú aj normálne ceny. Samozrejme, logistika a infraštruktúra prinášajú množstvo otázok. Ale myslím si, že v princípe je otázka bezpečnosti vždy drahšia,“ dodal Podoľak.

