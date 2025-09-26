Zelenského poradca verí, že Slovensko odmietne ruskú ropu, ak bude existovať iný zdroj dodávok

„Pri tomto je podľa mňa určite správny tlak Spojených štátov, ktoré hovoria, že dokážu úplne nahradiť ruský plyn americkým plynom alebo ruskú ropu americkou ropou. Existuje veľa možností,“ povedal Podoľak a poukázal napríklad na plyn a ropu zo severu Európy, Blízkeho východu, Ázie či dokonca z Afriky.Čítajte viac Umyje si Trump ruky nad ruskou vojnou proti Ukrajine?
Podľa Podoľaka by mali byť v Európe úplne zakázané ruské energie. „A preto veľmi sympatizujem s týmto tlakom, ktorý sa Spojené štáty dnes snažia vyvíjať na Európu, čo sa týka tej či onej energetickej spolupráce s Ruskou federáciou."
Zároveň tvrdí, že Západ musí priamo zaviesť sankcie voči kľúčovým príjemcom ruskej ropy a plynu. „Toto je Čína, toto je India a tak ďalej… Okrem toho musíme diverzifikovať. Taký je trh. A potom budú aj normálne ceny. Samozrejme, logistika a infraštruktúra prinášajú množstvo otázok. Ale myslím si, že v princípe je otázka bezpečnosti vždy drahšia," dodal Podoľak.