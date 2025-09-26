Pravda Správy Svet Lukašenko chce ďalšiu jadrovú elektráreň, elektrina má ísť aj do oblastí okupovaných Ruskom

Lukašenko chce ďalšiu jadrovú elektráreň, elektrina má ísť aj do oblastí okupovaných Ruskom

Bieloruský vodca Alexander Lukašenko pri dnešnom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prejavil záujem o výstavbu ďalšej jadrovej elektrárne, ktorá by zásobovala elektrinou východoukrajinské regióny okupované Ruskom. Uviedla to bieloruská štátna agentúra Belta, na ktorú sa odvolali agentúry Reuters a TASS.

26.09.2025 14:02
lukašenko, putin Foto: ,
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas ich stretnutia v Kremli v Moskve, 26. septembra 2025.
„(Ruská štátna jadrová korporácia) Rosatom už vypracovala možnosti ďalšieho rozšírenia našej jadrovej energetiky. Nechcem verejne hovoriť o peniazoch. Máme možnosti, o ktorých vás budem informovať,“ uviedol Lukašenko. „Ak padne rozhodnutie, hneď začneme stavať nový jadrový blok či novú elektráreň – ak to bude potrebné – na západe Ruska a v oslobodených regiónoch,“ dodal.

„S financovaním vôbec nie je problém. Ak je odberateľ, ktorý bude elektrinu odoberať a platiť požadovanú tarifu, tak to vôbec nie je problém,“ uviedol Putin podľa bieloruskej agentúry.

Bielorusko už má jednu jadrovú elektráreň, pri meste Astravec neďaleko hraníc s Litvou. Postavil ju Rosatom a stavbu financovala prostredníctvom pôžičiek Moskva. Zariadenie čelí kritike pre obavy o bezpečnosť, najmä zo strany susedných krajín a medzinárodných organizácií. Elektráreň má dva reaktory, každý s výkonom 1 200 megawattov. Prvý reaktor bol spustený v roku 2020, druhý bol pripojený k bieloruskej sieti o tri roky neskôr, prevádzku však narušili problémy s údržbou. Elektráreň pokrýva približne 40 percent bieloruskej spotreby elektriny.

Bielorusko v časoch Sovietskeho zväzu v roku 1986 vážne postihla jadrová katastrofa v ukrajinskom Černobyle, ktorý sa nachádza v blízkosti hraníc s Bieloruskom. Vplyv tejto tragédie je v krajine stále citeľný – ľudia majú zdravotné následky aj desiatky rokov po havárii.

