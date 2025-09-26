Lukašenko chce ďalšiu jadrovú elektráreň, elektrina má ísť aj do oblastí okupovaných Ruskom

„(Ruská štátna jadrová korporácia) Rosatom už vypracovala možnosti ďalšieho rozšírenia našej jadrovej energetiky. Nechcem verejne hovoriť o peniazoch. Máme možnosti, o ktorých vás budem informovať,“ uviedol Lukašenko. „Ak padne rozhodnutie, hneď začneme stavať nový jadrový blok či novú elektráreň – ak to bude potrebné – na západe Ruska a v oslobodených regiónoch,“ dodal.
„S financovaním vôbec nie je problém. Ak je odberateľ, ktorý bude elektrinu odoberať a platiť požadovanú tarifu, tak to vôbec nie je problém," uviedol Putin podľa bieloruskej agentúry.
Bielorusko už má jednu jadrovú elektráreň, pri meste Astravec neďaleko hraníc s Litvou. Postavil ju Rosatom a stavbu financovala prostredníctvom pôžičiek Moskva. Zariadenie čelí kritike pre obavy o bezpečnosť, najmä zo strany susedných krajín a medzinárodných organizácií. Elektráreň má dva reaktory, každý s výkonom 1 200 megawattov. Prvý reaktor bol spustený v roku 2020, druhý bol pripojený k bieloruskej sieti o tri roky neskôr, prevádzku však narušili problémy s údržbou. Elektráreň pokrýva približne 40 percent bieloruskej spotreby elektriny.
Bielorusko v časoch Sovietskeho zväzu v roku 1986 vážne postihla jadrová katastrofa v ukrajinskom Černobyle, ktorý sa nachádza v blízkosti hraníc s Bieloruskom. Vplyv tejto tragédie je v krajine stále citeľný – ľudia majú zdravotné následky aj desiatky rokov po havárii.