Pravda Správy Svet Zomrel manžel hlavnej propagandistky Kremľa. Ona sama má smrteľnú chorobu

Zomrel manžel hlavnej propagandistky Kremľa. Ona sama má smrteľnú chorobu

Vo veku 59 rokov zomrel ruský režisér, producent a moderátor Tigran Keosajan, ktorého manželkou je šéfka štátom kontrolovanej mediálnej siete Russia Today (RT) Margarita Simonianová. O smrti svojho manžela Simonianová informovala na platforme Telegram.

26.09.2025 15:10
Margarita Simonianová Foto: ,
Margarita Simonianová
debata (1)

Keosajan bol koncom roka 2024 v Moskve hospitalizovaný v kritickom stave a odvtedy bol v kóme, dodala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Jeho manželka začiatkom septembra v politickej talkšou známeho propagandistu Vladimira Soloviova informovala, že jej diagnostikovali smrteľnú chorobu – objavili sa dohady, že ide o rakovinu prsníka. Nezávislé ruské médiá v súvislosti s tým špekulujú, že by mohla odísť z pozície šéfky RT.

Margarita Simonianová Čítajte viac Putinovej obľúbenkyni hrozí koniec. Mám strašnú chorobu, zverila sa hlavná ruská propagandistka

Keosajan počas svojej kariéry režíroval viac ako desať filmov, prevažne komédií. Jedným z jeho posledných bol film Krymský most, ktorý vznikol podľa scenára jeho manželky.

Od roku 2016 moderoval na provládnom televíznom kanáli NTV reláciu, v ktorej komentoval politické udalosti z pohľadu Kremľa a zároveň často urážal zahraničných politikov a odporcov ruskej vlády. V roku 2022 podporil vojnu, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine. Európska únia a niekoľko ďalších krajín ho následne zaradili na svoje sankčné zoznamy.

V roku 2025, keď už bol v kóme, mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec Ruska.

Ako to vyzerá u Putina doma - v Kremli. Ukázal svoj byt
Video

Margaritu Simonianovú označilo za „ústrednú osobnosť vládnej propagandy“ Ruska rozhodnutie Rady Európskej únie o uvalení sankcií voči viacerým fyzickým a právnickým osobám za podkopávanie územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny. Toto rozhodnutie bolo prijaté už krátko pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Rada EÚ následne v reakcii na ruskú inváziu zakázala vysielanie RT na území Únie, keďže podľa nej šíri dezinformácie v prospech Kremľa.

Andrej Belousov. Čítajte aj Kremeľ masívne prezbrojuje. Chystá vojnu s NATO, no jeho vlastnú armádu rozožiera korupcia
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #úmrtie #propaganda