Netanjahu v OSN vyzval Hamas, aby sa vzdal. Izraelský premiér prisľúbil, že oslobodia rukojemníkov

Netanjahu sa v prejave prihovoril priamo k zvyšným rukojemníkom v Pásme Gazy a odkázal im, že na nich Izrael nezabudol a nebude mať pokoj, kým sa nevrátia domov. Zároveň upozornil, že v publiku sú aj rodiny rukojemníkov. „Nebudeme mať pokoj, kým vás neprivedieme domov,“ odkázal im Netanjahu. Podľa premiéra držia palestínske ozbrojené skupiny v Pásme Gazy ešte 48 rukojemníkov, z ktorých je už len asi 20 nažive. Izraelská armáda dokonca rozmiestnila na hraniciach Gazy amplióny, aby jeho prejav vysielala priamo do oblasti, kde sa rukojemníci nachádzajú.
Hamasu Netanjahu odkázal: „Zložte zbrane, okamžite prepustite rukojemníkov. Ak tak urobíte, budete žiť, ak nie, Izrael vás dostane.“ Netanjahu zároveň dodal, že Izrael už zničil väčšinu teroristickej organizácie Hamas v Pásme Gazy, ale musí zlikvidovať aj jej zvyšky v meste Gaza.
Vojna Izraela s Hamasom v posledných dvoch rokoch zostrila napätie na Blízkom východe, no podľa Netanjahua by naopak v dôsledku mala viesť k mieru v regióne. „Naše víťazstvo nad Hamasom by viedlo k výraznému rozšíreniu historických Abrahámovských dohôd,“ povedal premiér a poukázal na dohody s moslimskými krajinami, ktoré Izrael uzavrel počas prvej Trumpovej vlády. Aj mier so Sýriou a Libanonom je podľa neho možný.
Netanjahu zároveň skritizoval medzinárodné spoločenstvo, ktoré podľa neho Izrael verejne kritizuje, zatiaľ čo „za zatvorenými dverami" mu ďakuje. Poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za pomoc pri útoku na iránske jadrové prevádzky, ktorý sa odohral v júni.
Premiér potvrdil, že Izrael a USA spoločne zdevastovali iránsky jadrový a balistický program. „S prezidentom Trumpom sme sľúbili, že zabránime Iránu vo vývoji jadrových zbraní, a tento sľub sme splnili,“ vyhlásil. Vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby obnovila sankcie voči Iránu kvôli jeho jadrovému programu.
Netanjahu tiež uviedol, že Izrael dosiahol pokrok v rokovaniach so Sýriou, ktoré by mohli viesť k mierovej dohode. Tieto rokovania potvrdil aj dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara. Po zvrhnutí sýrskeho režimu totiž Izrael uskutočnil stovky leteckých útokov na vojenskú infraštruktúru v Sýrii.