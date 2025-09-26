Ukrajinský vzdušný priestor narušili pravdepodobne maďarské drony, vyhlásil Zelenskyj

„Hlavný veliteľ (…) tiež informoval o nedávnych incidentoch s dronmi na ukrajinsko-maďarskej hranici. Ukrajinskí vojaci zaznamenali prieskumné drony vstupujúce do nášho vzdušného priestoru, ide pravdepodobne o maďarské drony. Predtým mohli vykonávať prieskum priemyselného potenciálu v ukrajinských pohraničných oblastiach. Nariadil som preveriť všetky dostupné údaje a okamžite podať správu o každej zaznamenanej skutočnosti,“ napísal Zelenskyj na platforme Telegram.
Vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou sú dlhodobo napäté. Maďarsko, ktorého vláda je v EÚ vnímaná ako proruská, obviňuje Kyjev z porušovania práv maďarskej menšiny žijúcej na západe Ukrajiny a stavia sa proti povolávaniu týchto Maďarov do ukrajinskej armády. Maďarský premiér Viktor Orbán je jedným z mála európskych lídrov blízkych Kremľa. Stavia sa proti akejkoľvek vojenskej pomoci Kyjevu.Čítajte viac Strčte si sankcie do zadku, odkázal Orbánovi veliteľ, ktorý udrel na Družbu. Obvinil ho, že má ruky od ukrajinskej krvi
Maďarsko väčšinu energetických surovín nakupuje v Rusku, ktoré z ich predaja financuje vojnu. Budapešť tiež ostro kritizovala útoky ukrajinských dronov na ropovod Družba, ktorým tečie ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí si v auguste predvolalo maďarského veľvyslanca, aby protestovalo proti diskriminácii maďarskej menšiny na Ukrajine zo strany Budapešti. Ukrajinská diplomacia tak urobila po tom, ako Budapešť kvôli útoku na ruský ropovod zakázala vstup do krajiny veliteľovi jednotky ukrajinských dronov, ktorý je etnický Maďar.
Kyjev zakázal vstup maďarským dôstojníkom na Ukrajinu
Trom vysokopostaveným maďarským vojenským dôstojníkom bol zakázaný vstup na Ukrajinu, oznámil v piatok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na platforme X. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Uvalili sme zákaz vstupu na troch vysokopostavených maďarských vojenských dôstojníkov. Je to odveta za predchádzajúci, neopodstatnený zákaz vstupu Maďarska pre našich vojenských dôstojníkov. Na akúkoľvek neúctu zo strany Maďarska, najmä voči našim vojakom, primerane zareagujeme,“ napísal Sybiha.
Šéf ukrajinskej diplomacie vo svojom príspevku pravdepodobne mal na mysli Roberta Brovdiho, ktorý viedol útok na ropovod Družba, píše server, podľa ktorého vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom, ktorými otriasol aj špionážny škandál, dosiahli nové dno po tom, čo Budapešť koncom augusta zakázala Brovdimu vstup do Maďarska a schengenského priestoru.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zákaz zdôvodnil tým, že útok na ropovod Družba bol taký vážny a opravné práce trvali tak dlho, že Maďarsko muselo takmer siahnuť do svojej núdzovej rezervy. Szijjártó vtedy vyhlásil, že Ukrajina spôsobuje týmito útokmi väčšie škody Maďarsku ako Rusku.