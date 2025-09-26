Trump: Sme blízko k dohode u ukončení vojny v Pásme Gazy

„Vyzerá to, že máme dohodu o Pásme Gazy. Myslím si, že je to dohoda, ktorá privedie späť rukojemníkov, a že to bude dohoda, ktorá ukončí vojnu,“ oznámil Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na golfový turnaj Ryder Cup v New Yorku. Podrobnosti však podľa Reuters nepripojil.
Trump podobne hovoril už vo štvrtok, keď uviedol, že Spojené štáty sú „blízko uzavretia nejakého druhu dohody“ v Pásme Gazy po tom, ako sa na okraj Valného zhromaždenia OSN stretol so zástupcami blízkovýchodných krajín.
Na tomto stretnutí predstavil Trump zástupcom Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Egypta, Jordánska, Turecka, Indonézie a Pakistanu nový 21-bodový plán na ukončenie vojny a zriadenie orgánu, ktorý by spravoval Pásmo Gazy a nebol spojený s hnutím Hamas. Po stretnutí Trump uviedol, že sa pri ňom „rozhodlo o množstve vecí“.Čítajte viac Netanjahu v OSN vyzval Hamas, aby sa vzdal. Izraelský premiér prisľúbil, že rukojemníkov oslobodia
Dnes sa k otázke rukojemníkov a vojny v Pásme Gazy v prejave na Valnom zhromaždení OSN vyjadril aj Netanjahu. Izrael podľa neho musí zničiť zvyšky Hamasu v meste Gaza. Prehovoril aj k rukojemníkom a odkázal im, že na nich Izrael nezabudol a že nebude mať pokoj, kým sa nevrátia do vlasti. Hamas zároveň vyzval na zloženie zbraní.
Palestínske ozbrojené skupiny držia v Pásme Gazy ešte 48 rukojemníkov, z ktorých je podľa dnešného vyjadrenia Netanjahua nažive už len 20. Ozbrojenci hnutia Hamas pri teroristickom útoku 7. októbra 2023, ktorým sa začala terajšia vojna, uniesli z Izraela 251 ľudí a ďalších 1 200 pozabíjali. Väčšinu rukojemníkov prepustili výmenou za niekoľko tisíc Palestínčanov z izraelských väzníc počas dvoch prímerí, ktoré sprostredkovali Egypt, Katar a Spojené štáty. Prímeria trvali týždeň koncom novembra 2023 a tento rok dva mesiace od 19. januára.Čítajte viac Abbás v prejave k OSN odsúdil útok Hamasu spred dvoch rokov, Izrael obvinil z genocídy
Izraelská armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze od októbra 2023 zabila v Pásme Gazy vyše 65 400 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje OSN za spoľahlivé. Podľa rôznych mimovládnych organizácií viac než 80 percent palestínskych obetí boli civilisti.
Na základe rokovaní sprostredkovaných Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi predtým vznikol návrh možnej dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom a o prepustení rukojemníkov. Hamas s dohodou predbežne súhlasil, izraelská vláda na ňu zatiaľ nereagovala a naopak spustila novú ofenzívu proti mestu Gaza. Návrh počítal okrem iného s prepustením niektorých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov a so 60-dňovým prímerím, počas ktorého by sa mali vrátiť zvyšní unesení.