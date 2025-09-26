Pravda Správy Svet Szijjártó k podozreniu o maďarských dronoch na Ukrajine: Zelenskyj stráca rozum

Szijjártó k podozreniu o maďarských dronoch na Ukrajine: Zelenskyj stráca rozum

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj začína pod vplyvom „protimaďarskej atmosféry“ strácať rozum. Vyhlásil to v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na oznámenie Kyjeva, že niekoľko prieskumných dronov narušilo vzdušný priestor Ukrajiny pozdĺž hranice s Maďarskom. Podľa Zelenského išlo pravdepodobne o maďarské bezpilotné lietadlá.

26.09.2025 18:35
Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
„Pán prezident Zelenskyj začína pod vplyvom protimaďarskej atmosféry strácať rozum. A teraz má už aj halucinácie,“ napísal Szijjártó.

„Ukrajinské sily zaznamenali narušenie vzdušného priestoru prieskumnými dronmi, ktoré pravdepodobne patrili Maďarsku,“ uviedol Zelenskyj na platforme X. Predbežný posudok situácie naznačuje, že drony mohli viesť prieskum priemyselného potenciálu Ukrajiny v jej západných pohraničných oblastiach, ozrejmil prezident.

„Nariadil som overenie všetkých dostupných informácií a urýchlené vypracovanie správ o každom zaznamenanom incidente,“ povedal ukrajinský líder po stretnutí s najvyšším vojenským velením Ukrajiny.

V uplynulom čase došlo k viacerým narušeniam vzdušného priestoru európskych krajín. Vniknutia zaznamenali napríklad v Poľsku, Rumunsku, Estónsku, Fínsku či Dánsku.

Ukrajina predtým v piatok oznámila, že zakazuje vstup trom maďarským vojenským predstaviteľom na svoje územie ako odvetu za to, že Budapešť zakázala vstup trom jej predstaviteľom na územie Kyjeva. Maďarsko obvinilo Ukrajinu z presadzovania „protimaďarskej politiky“.

