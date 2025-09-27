ONLINE: Zelenskyj má na útoky hlboko v Rusku drony, ale nestačia mu. Tomahawky sú ničivejšie a doletia až do Kremľa

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 312 dní
7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce od Spojených štátov strely Tomahawk, aby prinútil ruského prezident Vladimira Putina sadnúť si za rokovací stôl. Požiadal o ne Donalda Trumpa.
„Povedal som mu, že potrebujeme jednu vec,“ reagoval Zelenskyj na otázku webu Axios, čo by mohol Trump urobiť, aby pomohol Ukrajine vyhrať vojnu, ktorú proti nej už štvrtý rok vedie Rusko. „Mimochodom, potrebujeme ju, ale to neznamená, že ju použijeme. Pretože, ak ju budeme mať, tak si myslím, že to bude ďalší tlak na Putina, aby sa posadil a rokoval,“ dodal ukrajinský prezident. Trump mu podľa jeho slov odpovedal: „Budeme na tom pracovať“. K ničomu sa však zatiaľ nezaviazal.
Zelenskyj podľa Axiosu poznamenal, že Ukrajina už teraz môže udrieť hlboko na ruskom území svojimi dronmi, ale mnoho vojenských cieľov má podľa neho sofistikovanú protivzdušnú obranu, ktorú je s bezpilotnými lietadlami ťažké prelomiť. Strely Tomahawk sú tiež oveľa rýchlejšie ako drony, majú dolet približne 1600 kilometrov a ich úder je ničivejší. Ukrajina o ne v uplynulom roku podľa Axiosu vyjadrila záujem niekoľkokrát, ale vraj je to jediný systém, ktorý Trump zatiaľ nedovolil predať spojencom v NATO, ktorí teraz zbrane od Spojených štátov pre Ukrajinu nakupujú.
Na budúci týždeň sa podľa denníka Wall Street Journal (WSJ) chystajú do Washingtonu ukrajinskí činitelia, ktorí by mali rokovať s ministrom obrany Petom Hegsethom.
Zelenskyj požiadal Trumpa o viac striel dlhého doletu a povolenie nimi udrieť na ruskom území, napísal medzitým Wall Street Journal s odvolaním sa na svoje zdroje. Trump vraj odpovedal, že tejto myšlienke nebráni, hoci sa priamo k ničomu nezaviazal. Súčasná administratíva vo Washingtone podľa WSJ už mesiace blokuje používanie amerických striel, vrátane systémov ATACMS, Ukrajinou na ciele v Rusku.
Ukrajina sa ruskej invázii bráni aj s pomocou vo forme vojenského vybavenia od svojich spojencov. Ukrajinci zároveň sami vyvíjajú vlastné zbrane. Neochotu partnerov ohľadom poskytnutia zbraní dlhého doletu sa snažia obísť vývojom vlastných systémov ako je zbraň Paljanycia alebo strela s plochou drahou letu Flamingo, ale týmto zbraniam chýbajú desiatky rokov skúseností, ktoré má Tomahawk, dodal Axios.