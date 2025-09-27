Pravda Správy Svet Najvyšší súd povolil Trumpovi zmraziť zahraničnú pomoc vo výške 4 miliárd

Najvyšší súd povolil Trumpovi zmraziť zahraničnú pomoc vo výške 4 miliárd

Najvyšší súd USA v piatok povolil administratíve prezidenta Donalda Trumpa zmraziť zahraničnú pomoc vo výške viac ako 4 miliardy dolárov, vyčlenenú Kongresom.

27.09.2025 07:53
Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Súd, v ktorom prevažujú konzervatívci, uviedol, že potvrdenie prezidentovej právomoci riadiť zahraničné záležitosti zjavne „prevažuje nad potenciálnou ujmou“, ktorej čelia zamýšľaní príjemcovia pomoci.

Súd uviedol, že jeho nariadenie nie je konečným rozhodnutím o merite veci, ale umožňuje dočasné zmrazenie vyplácania finančných prostriedkov, zatiaľ čo prípad pokračuje na nižších súdoch.

Traja liberálni sudcovia vyjadrili nesúhlas, pričom sudkyňa Elena Kaganová vyhlásila, že v tomto prípade je „v stávke veľa“. „Ide o rozdelenie právomocí nad výdavkami verejných peňazí medzi exekutívu a Kongres,“ povedala, dodajúc, že že piatkové nariadenie bolo „nedostatočne odkomunikované, nepredchádzala mu verbálna diskusia a nebola možnosť rokovať o ňom na konferencii“.

Kaganová vyhlásila, že toto rozhodnutie „umožní exekutíve prestať viazať 4 miliardy dolárov z fondov, ktoré Kongres vyčlenil na zahraničnú pomoc a ktoré sa teraz nikdy nedostanú k zamýšľaným príjemcom“. „Nakoľko tento výsledok je v rozpore s rozdelením moci, dovolím si s ním nesúhlasiť,“ povedala.

Prezident Donald Trump sa od nástupu do úradu v januári snaží o väčšiu kontrolu nad federálnymi výdavkami. Poveril preto Elona Muska, najbohatšieho človeka na svete, znížením počtu vládnych zamestnancov.

Jedným z hlavných cieľov bola USAID, hlavná organizácia pre distribúciu americkej humanitárnej pomoci po celom svete, ktorá má zdravotnícke a krízové programy v približne 120 krajinách.

