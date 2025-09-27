Trump sa rozhodol odtajniť všetky záznamy ohľadom zmiznutia slávnej pilotky Earhartovej

„Jej zmiznutie, ku ktorému došlo pred takmer 90 rokmi, uchvátilo milióny ľudí,“ uviedol Trump. „Nariaďujem svojej administratíve, aby odtajnila a zverejnila všetky vládne záznamy týkajúce sa Amelie Earhartovej,“ dodal.Čítajte viac Žena, ktorá chcela obletieť svet. Podarilo sa nájsť vrak z obrovskej záhady letectva?
Earhartová bola priekopníčkou ženského lietania. V máji 1932 sa stala prvou ženou, ktorá bez medzipristátia preletela Atlantický oceán. V roku 1937 sa Earhartová spolu s navigátorom Fredom Noonanom vydali na palube upraveného dvojmotorového stroja Lockheed Electra obletieť svet. V júli 1937 mali za sebou už 35.000 kilometrov a zostávalo im posledných 11.000 na prelet Tichého oceánu. Na poslednú etapu svojej cesty odštartovali 2. júla z Novej Guiney. Pred sebou mali medzipristátie na Howlandovom ostrove, kde mali doplniť palivo a zamieriť na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandov ostrov však nikdy nedoleteli.
Prezident Franklin Roosevelt neskôr nariadil rozsiahle pátranie. Všetko však bolo márne a pilotka bola 5. januára 1939 úradne vyhlásená za mŕtvu. Jej nejasný koniec stál za vznikom aj niekoľkých konšpiračných teórií. Podľa jednej ju zajali Japonci, podľa inej zase bola jej havária len zámienkou pre letecký prieskum japonských vojenských základní v oblasti a Earhartová ďalej žila v ústraní pod zmenenou identitou. Podľa ďalšej teórie Earhartová pád lietadla prežila a zomrela pravdepodobne až o niekoľko týždňov na pustom ostrove Nikumaroro ostrovného štátu Kiribati.