Merz: Nie sme vo vojne, ale nežijeme ani v mieri

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Nemecko už v podstate nežije v podmienkach mieru pre narastajúci počet hybridných útokov na kritickú infraštruktúru a siete. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemecké noviny Handelsblatt.

27.09.2025 11:35
„Nie sme vo vojne, ale nežijeme ani v mieri,“ povedal v piatok Merz pred podnikateľmi na samite Schwarz Ecosystem v Berlíne. Zodpovedných priamo nemenoval, ale vymenoval sériu nepriateľských akcií, ktorým krajina čelí.

„Lety dronov, špionáž, rozsiahle vyhrážky voči verejným činiteľom nielen v Nemecku, ale aj v mnohých ďalších európskych krajinách. Každodenné sabotáže. Pokusy ochromiť dátové centrá. Kybernetické útoky,“ konštatoval nemecký kancelár.

Merz zdôraznil, že problém sa netýka len štátnych inštitúcií, ale aj podnikov. „Predpokladám, že takmer každý druhý človek v tejto miestnosti sa už niekedy stretol s útokmi na svoje dátové siete a infraštruktúru,“ povedal Merz.

Nad spolkovou krajinou Šlezvicko-Holštajnsko, ktorá leží na severe Nemecka, v piatok zaznamenali niekoľko dronov. Miestna vláda začala vyšetrovanie incidentu.

