Pravda Správy Svet Rusko pomáha Číne pripravovať sa na vojnu s Taiwanom, tvrdia uniknuté dokumenty

Rusko pomáha Číne pripravovať sa na vojnu s Taiwanom, tvrdia uniknuté dokumenty

Rusko údajne súhlasilo s výcvikom a vyzbrojením čínskeho výsadkového práporu na prípravu invázie na Taiwan. Vyplýva to z analýzy dokumentov, ktoré zverejnila hackerská skupina Black Moon. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

27.09.2025 11:25
Taiwan / Vojenské cvičenie / Foto:
Taiwanská armáda počas vojenského cvičenia na juhu krajiny, apríl 2024
debata (3)

„Na základe dokumentov, ktoré získali hackeri zo skupiny Black Moon, experti z britského think-tanku Kráľovský inštitút pre obranné a bezpečnostné štúdie poskytli faktickú analýzu a prognózu hrozby, ktorú predstavuje rusko-čínsky projekt zameraný na prípravu vzdušného útoku čínskej armády na Taiwan v roku 2027,“ napísala na mikroblogovacej sieti X skupina.

Čínske lode s tajomnými mostami. Pripravené na inváziu?
Video

Číne stále chýbajú vzdušné manévrovacie schopnosti potrebné na inváziu na Taiwan, uviedol britský think-tank. Dodal, že Rusko v roku 2023 súhlasilo s dodávkou zbraní pre čínsku armádu na vyzbrojenie výsadkového práporu. Moskva súhlasila, že poskytne Pekingu technológie, ktoré umožnia Číne zvýšiť výrobu súvisiaceho vybavenia.

Taiwan Čítajte viac Čína útočí zo sivej zóny. Taiwanci cvičia, ako keby boli vo vojne

Podľa údajne uniknutých kontraktov Rusko dodá Číne 37 ľahkých obojživelných útočných vozidiel vybavených automatickými kanónmi, 11 ľahkých obojživelných samohybných protitankových diel, 11 výsadkových obrnených transportérov a nešpecifikovaný počet veliteľských a prieskumných vozidiel.

Taiwan Čítajte viac Ako odstrašiť Peking? Atómová bomba by Taiwanu vo vojne na Čínu nestačila
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #Taiwan #Ruska #Čína a Taiwan