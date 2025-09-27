Pravda Správy Svet Dánsko v pohotovosti: zaznamenalo ďalší incident s dronmi nad vojenským letiskom

Dánska polícia v sobotu oznámila, že nad najväčšou leteckou vojenskou základňou v krajine Karup v piatok večer spozorovali neznáme drony. Ide tak o ďalší incident, ktorý dánski predstavitelia označujú za hybridný útok.

27.09.2025 12:05
debata (4)
„Môžem potvrdiť, že okolo 20.15 h došlo k incidentu, ktorý trval niekoľko hodín. Jeden až dva drony boli spozorované pred a nad leteckou základňou,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca dánskej polície. Úrady neautorizované drony nezostrelili a odmietli sa vyjadriť k ich možnému pôvodu.

Polícia prípad vyšetruje spoločne s armádou. Letecká základňa Karup zdieľa pristávaciu dráhu s civilným letiskom, ktoré muselo byť nakrátko uzavreté. Neovplyvnilo to však žiadne lety, pretože v tom čase neboli žiadne naplánované.

Dánsko v priebehu týždňa hlásilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že „Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.

